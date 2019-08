15.08.2019, 10:33 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Woodstock erwacht in Nürnberger Egidienkirche zu neuem Leben

Ab heute können Woodstock-Fans in Erinnerungen an Peace, Love and Music schwelgen. Dann eröffnet pünktlich zum 50-Jährigen Jubiläum eine Woodstock-Ausstellung in der Nürnberger Egidienkirche mit Bildern des legendären Fotografen Elliott Landy.