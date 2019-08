Auf diese Utopie von Love and Peace fiel in der Woche vor Woodstock ein Schatten: durch die schrecklichen Morde der Manson-Family, also der Sekte um Charles Manson. Was hat denn beides popgeschichtlich miteinander zu tun, denn es wird ja jetzt im Rückblick miteinander verklammert?

Joan Didion, die berühmte amerikanische Autorin, hat gesagt: Wir hatten alle das Gefühl, an diesem 9. August 1969 enden mit einem Schlag die 60er-Jahre. Das ist sehr plakativ ausgedrückt und es ist natürlich auch ausgedrückt aus dem Wissen, das man erst danach hatte: Zum Zeitpunkt, als Woodstock stattfand, wusste praktisch niemand, wer diese Morde begangen hatte. Es war bekannt, dass Songtitel von den Beatles mit Blut an die Wand geschrieben wurden und man konnte irgendeine Verbindung zu Pop und zu dieser Hippie-Bewegung erahnen. Charles Manson war nicht nur Sektenführer und durchgeknallter Hippie, sondern auch ein gescheiterter Musiker. Er war sehr gut befreundet mit Dennis Wilson von den Beach Boys und er hat tatsächlich auch auf einem Album der Beach Boys einen Song untergebracht. Der hieß am Anfang "Cease to Exist", also "Hör auf zu existieren", was auch schon so etwas Symbolisches hat. Die Beach Boys haben dann daraus einen anderen Titel gemacht. Das war sozusagen die "Dark Side of Hippie Lifestyle", die man da plötzlich zu Gesicht bekommen hat. Und Ironie der Geschichte, dass das fast gleichzeitig passiert: Dieses Manifest von Liebe und Frieden in Woodstock und andererseits sozusagen das Ende von Liebe und Frieden durch diese seltsame Sekte, die ja doch aus der Hippieszene herauskam: Dieser libertäre Lifestyle, gemischt mit absolut autoritären Strukturen wie bei einem Geheimbund oder einer Sekte, und dann die kriminelle Energie, die Faszination für Waffen wie bei einer Gang – ein irrer Mix.

Aber ist es nicht auch konstitutiver Kern der amerikanischen Kultur bis heute – sagen wir mal: eine liberale Hippie-Utopie, die vielleicht bis zum Silicon Valley irgendwie weitergeführt werden kann auf der einen Seite, und die extremen Gewaltfantasien, wie man sie jetzt fast wöchentlich durch Attentate erlebt?

Ja, auf jeden Fall. Manson und die Family und die Ereignisse dieser Tage sind sozusagen eine Essenz aller –nennen wir es pauschal und in aller Vorsicht – amerikanischen Exzesse. Es ist auch ein Lehrstück über die Grenzen dessen, was man Transgression nennt, also Grenzüberschreitung, Tabubruch. Das wurde ja in den Jahren nach '68 durchweg positiv gesehen. Aber man kann eben feststellen, dass nicht jeder Tabubruch per se fortschrittlich ist und nicht jede Grenzüberschreitung ins Paradies führt. Gerade bei Manson haben sich die wahnsinnigsten, sehr widersprüchlichen Ideen gemischt. Er hat sich seinen eigenen Cocktail gemacht aus Satanismus und Herrenmenschen-Ideologien, ein bisschen Hopi Indianer und Scientology, mit Hakenkreuz und Drogen. Das war ja damals undenkbar, dass ein Freak wie Manson, dass so eine Figur gleichzeitig auch einen "Krieg der Rassen", wie er das genannt hat, anstrebt. Und das ähnelt natürlich diesen Herrenmenschen-Mördern, die jetzt fast wöchentlich in den USA Leute umbringen. Wenn man aber damals gesagt hätte, Manson ist rechts oder rechtsradikal oder ist ein Faschist, hätten das erst einmal alle bestritten. Der war – aus der Hippieperspektive gesprochen – einer von uns. Und diese Widersprüche werden erst im Nachhinein klar.