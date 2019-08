Auch Gegenkultur ist käuflich

Und noch etwas rückt den Aufbruch von Woodstock in eine nostalgische Ferne: Dass sich die radikale Utopie eines "ursprünglichen", eines unverfälschten und "echteren" Lebens jenseits bürgerlicher Konventionen in indianischem Perlenschmuck am Leibe tragen ließe, diese Hoffnung hat sich verbraucht. In Woodstock wurden solche Perlen im Wald hinter der Wiese an rasch zusammengezimmerten Ständen verkauft, ebenso wie Rauchwaren, Pfeifen und Batikkleider. Ein Markt, der irgendwie nicht nach Warenumschlag aussah, sondern nach freier Zusammenkunft ganz ohne Geschäftsinteresse. Heute wissen wir: Der Kapitalismus verleibt sich alles ein. Noch der alternative Lebensentwurf lässt sich in Produkten anbieten, noch das Aussteigen gewinnbringend vermarkten. Auch dafür war Woodstock ein Anfang.

Dass das geplante Jubiläumsfestival "Woodstock 50" nun abgesagt werden musste, ist also vielleicht kein rein organisatorisches Problem: Einen Mythos kann man nicht einfach wiederbeleben. "Eine Reihe von unvorhergesehenen Rückschlägen" habe es unmöglich gemacht, "das Festival aufzuziehen, das wir uns vorgestellt hatten", teilten die Veranstalter mit, zu denen auch Michael Lang gehörte, vor 50 Jahren schon Mitorganisator des Woodstock-Originals. Ursprünglich sollten prominente Künstler wie Miley Cyrus, Jay Z, The Killers, Imagine Dragons und The Zombies auftreten, auch Teilnehmer von 1969 wie Santana waren angekündigt. Nach der Verlegung des Festivalorts zogen viele Musiker ihre Zusage aber zurück.