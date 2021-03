"Woodism": Wie originell ein Autist die Pandemie kommentiert

"Wenn dir dein Glück ausgeht, gebe ich dir meins", sagte Woody mal zu seiner Familie - nur einer von vielen Sprüchen, die er täglich macht und mit denen er das Leben in der Corona-Pandemie kommentiert. Sein Vater, der früher in der Werbeagentur AMVBDO als Art Director tätig war, machte daraus inzwischen einen schwunghaften Handel.

Auf der Website "Woodism" vertreibt er lauter Produkte, die mit Worten aus dem Munde seines Sohnes verziert sind und verkauft sie, teilweise zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation "Ambitious about Autism". "Mit Euch fühlt es sich gar nicht nach Lockdown an", sagte Woody zum Beispiel, oder auch: "Ich möchte nicht, dass das Leben wieder normal wird, sondern besser."

"Vermisse Dich im lächerlichen Ausmaß"

Woody bekam im Alter von drei Jahren die Autismus-Diagnose, so Adorjan: "Während er aufwuchs, schien er eine einzigartige Gewohnheit zu haben, auf die Welt zu schauen und sich auszudrücken. Daher begann ich, einige seiner Aussprüche in Linoleum zu schneiden, um sie zu bewahren."

In der Schule habe Woody zwar Probleme, speziell mit der Handschrift, aber seit er gemerkt habe, dass seine Worte so bedeutsam sind, dass sie sich andere Leute an die Wand hängen, habe er neues Selbstvertrauen gefunden. "Ich liebe Dich mehr als jeden anderen Körper, der gebaut wurde", gehört zur Sammlung von Woody, aber auch: "Ich liebe Dich für all die Minuten" und "Ich vermisse Dich in einem lächerlichen Ausmaß".