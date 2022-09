Womöglich ist Aeneas Münchner: Berlioz' "Die Trojaner" in Köln

Regisseur Johannes Erath und seine Ausstatterin Heike Scheele hatten am Aufwand im Staatenhaus am rechten Rheinufer nicht gespart: Eine Drehscheibe befördert Sänger und Requisiten auf und ab, mittendrin sitzt das Orchester. Und weil es um ein antikes Epos geht, haben die von Statisten gespielten Götter viel zu tun: Zunächst thronen sie noch hochherrschaftlich von Jupiter abwärts im Himmel und lenken die Ereignisse nach Belieben. Später werden sie ihres sakralen Zaubers beraubt, sinken zu Commedia dell'Arte-Jahrmarktsfiguren herab und enden als frustrierte Existenzen am Rande der Gesellschaft. Rom braucht sie offenbar nicht mehr. Die neue Welt kommt ohne mythische Gestalten aus.

Wuchtige Antiken-Sause

Diese "Trojaner" zeigen, was die Franzosen so fasziniert an antiken Stoffen: Der gesellschaftliche Diskurs, das Ringen um die Zukunft der Polis, um die Frage, wie und wo die Menschen leben sollen. Das Öffentliche überragt das Private, weshalb der Chor bei Berlioz auch unfassbar viel zu tun hat, wie in der antiken Orchestra, wo er bekanntlich ständig alle Geschehnisse zu kommentieren hatte. Chor und Zusatzchor in Köln machten das exzellent, wie übrigens auch die allermeisten Solisten, darunter Isabelle Druet als Kassandra, Veronica Simeoni als Dido und der italienische Tenor Enea Scala als Aeneas in seinem Rollendebüt. Dass er denselben Vornamen wie der Held trägt, brachte ihm also Glück. Allerdings ist seine Mittellage herrlich kraftvoll, während er nach oben hin doch manchmal sehr forcieren musste.

Insgesamt eine wuchtige Antiken-Sause, bei der manch einer mit dem Olymp, Troja, Karthago und Rom durcheinander geriet. Hauptsache Italien!

Wieder am 28. September, sowie 1. und 3. Oktober im Staatenhaus der Kölner Oper, weitere Termine.