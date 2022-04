Wollte er "Umsturz"? Lew Tolstoi hat Ärger mit Moskauer Polizei

"Ein Volk, das sich der Regierung unterwirft, kann nicht vernünftig sein, denn diese Unterwerfung an und für sich ist ein Zeichen von Mangel an Vernunft", schrieb Lew Tolstoi in seinem Essay "Patriotismus und Christentum" (1894). Dieser Satz lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig, und so wundert es nicht, dass der russische Großdichter 112 Jahre nach seinem Ableben gehörigen Ärger mit Putins Sicherheitsbehörden bekommen hat. Grund dafür: Kriegsgegner Alexei Nikitin stellte sich am 24. März mit einem Tolstoi-Zitat vor die Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Auf seinem Transparent war zu lesen: "Patriotismus ist der Verzicht auf Menschenwürde, Vernunft, Gewissen und die sklavische Unterwerfung unter die Mächtigen."

"Negative Haltung gegenüber Oberbefehlshaber"

Wie die oppositionelle Plattform "Meduza" meldete, wurde Nikitin festgenommen, weil er eine "Anspielung auf Tolstoi" gemacht habe, der ja bekannt für seine "umstürzlerischen Ideen" gewesen sei, wie die Polizei in ihrem Protokoll festgestellt habe. Seine Werke hätten das zu seinen Lebzeiten "herrschende Regime" ausgesprochen scharf kritisiert. Der Protestierer habe somit auch zum "Sturz der derzeitigen Regierung" aufgerufen und Passanten angestiftet, Tolstois "Ideologie zu folgen". Im Übrigen bringe das Plakat eine "negative Haltung gegenüber dem Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte" zum Ausdruck.

Tatsächlich hatte der zutiefst gläubige Tolstoi in seiner Streitschrift mit dem Patriotismus seiner Zeit radikal abgerechnet: "Es ist furchtbar es auszusprechen, aber es gab und gibt nie ein gewaltsames Vorgehen eines Volkes gegen ein anderes, das nicht im Namen des Patriotismus ausgeführt wurde", heißt es bei Tolstoi wörtlich. Alle Autorität der Regierungen basiere auf dem Patriotismus, in dessen Namen die Russen die Polen, die Deutschen die Slawen und die linken französischen Kommunarden die königstreuen Kreise unterdrückten.

"Patriotismus ist unzweifelhaft ein Laster"

In alten Zeiten, so Tolstoi, sei der Patriotismus womöglich noch eine Quelle der Tugend und Ideale gewesen: "Wie aber kann der Patriotismus heutzutage eine Tugend sein, wo er von den Menschen ein unserer Religion und Moral gerade entgegengesetztes Ideal, nicht Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern die Vorherrschaft einer Nation über alle anderen fordert? Dieses Gefühl ist in unseren Tagen nicht nur keine Tugend, sondern unzweifelhaft ein Laster, ja, der wahre Patriotismus kann überhaupt nicht mehr bestehen, denn für seine Existenz gibt es jetzt weder eine materielle, noch eine moralische Begründung."

Solche Zitate passen natürlich ganz und gar nicht in den nationalistischen Furor, der vom Kreml mit Propagandalügen immer weiter angeheizt wird. Gleichwohl ist ein Nachfahre von Tolstoi seit Mai 2012 Kulturberater von Putin: Ururenkel Wladimir Tolstoi (59) leitet daneben die Vereinigung der Russischlehrer. Über seine Reaktion auf die Moskauer Polizeiaktion wurde einstweilen nichts weiter bekannt.