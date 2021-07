Wolfram-von-Eschenbach-Preis für Künstlerin Inge Gutbrod

Der Wolfram-von-Eschenbach-Preis geht in diesem Jahr an die Nürnberger Wachskünstlerin Inge Gutbrod. Sie freue sich sehr und fühle sich sehr geehrt, schreibt die Künstlerin. Mit ihren Objekten, Installationen und Raumstrukturen, die sie überwiegend aus Wachs fertigt, habe die 1963 in Nürnberg geborene Künstlerin ein beeindruckendes Werk geschaffen, so die Begründung des Bezirks Mittelfranken.

Nürnberg, Fürth und die weite Kunstwelt

Studiert hat Inge Gutbrod Malerei an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste. Als gebürtige Nürnbergerin, die in Fürth arbeitet und lebt, hat sie sowohl den Kulturförderpreis der Stadt Fürth (1998) als auch den der Stadt Nürnberg (1999) erhalten, als Artist in Residence war sie unter anderem in den USA und in Glasgow künstlerischer Gast. 2008 hat sie den renommierten Otto Grau-Preis erhalten. Sie gehört sowohl dem Kunstbeirat der Stadt Fürth als auch der Jury SI-Kunstpreis der Metropolregion Nürnberg an.

Spiel mit den Sinnen

Beim diesjährigen "Lost & Found"-Kunst-Parcours im Nürnberger Buggraben war Inge Gutbrod gemeinsam mit Tanja Hemm vertreten: Mit einer Installation bei der ein Vorhang aus Schnüren mit Wachsscheiben unter einer Brücke einen neuen Raum schuf, der mit Geräuschen von Tanja Hamm bespielt wurde – und so bei jedem, der eintrat, ganz eigene Emotionen hervorrief.