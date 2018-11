Wolfgang Tillmans ist einflussreichster Künstler des Jahres

Was für ein Zufall: Der wichtigste Künstler der Gegenwart in der angesagtesten Galerie der Welt! Gerade eben wurde der gebürtige Kölner David Zwirner vom britischen Fachblatt "Art Review" zum einflussreichsten Galeristen der Welt ernannt, da darf sich auch Wolfgang Tillmans, der noch im September bei Zwirner in New York neue Werke ausgestellt hatte, über den Spitzenplatz auf einer Hitliste freuen.

Laut der Kunstzeitschrift "Monopol" (Dezember-Ausgabe) hat Tillmans wegen der "ästhetischen Durchdringung der Welt" die Ehre mehr als verdient. Der 1968 in Remscheid geborene Fotograf bekam bereits im Jahr 2000 den renommierten "Turner Prize", als erster Fotograf und Nichtengländer überhaupt, und ist seit diesem Jahr auch Träger des Bundesverdienstkreuzes. Tillmans lebt offen schwul und ist HIV-positiv, was er in seiner Kunst auch bereits thematisierte, in dem er kartonweise Medikamente mit seinem Namen beschriftete und ablichtete ("17 Years Supply", 2015). Die "New York Times" würdigte daraufhin die "totale Transparenz" des Lebens und Werks von Tillmans.

Platz 2 für Sonia Boyce

Platz 2 erkannte "Monopol" der britischen Künstlerin Sonia Boyce zu. Sie machte Schlagzeilen, als sie im Januar bei einer feministischen Performance in Manchester das Gemälde "Hylas und die Nymphen" von John William Waterhouse abhängen ließ. Damit wollte Boyce auf den immer noch männlich dominierten Kunstmarkt hinweisen und die Machthaber in den Museen zum Thema machen. Ausstellungsmacher Max Hollein, der schwarze US-Künstler Kerry James Marshall und die US-Fotografin Nan Goldin, sowie die Schweizer Sammlerin Maja Hoffmann sind auf den weiteren Spitzenplätzen gesetzt.

