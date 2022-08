"Wolfgang Petersen war eine große liebevolle Seele"

Stars wie Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Diane Lane, Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt und Glenn Close drehten mit dem deutschen Hollywood-Regisseur. Für die Filmwelt kam sein Tod, der erst am Montag Abend öffentlich wurde, überraschend.

Schauspielerin Glenn Close schrieb, sie habe eine besondere Erinnerung an die Dreharbeiten mit Wolfgang Petersen für den Thriller "Air Force One", in dem der US-Präsident bedroht wird. Obwohl das Skript packend und unglaublich intensiv gewesen sei, hätten sie sehr viel gelacht: "In meiner Erinnerung war Petersen ein Mann voller Lebensfreude, der das tat, was er am meisten liebte". In dem Actiondrama von 1997 spielte Harrison Ford einen fiktiven US-Präsidenten und Close seine Vize-Präsidentin.

"Mein Herz ist heute traurig", äußerte sich Schauspielerin Diane Lane: "Wolfgang war eine große, liebevolle Seele!" Mit seiner positiven Unterstützung habe er allen bei den Dreharbeiten zu "Der Sturm" geholfen. Durch ihn sei sie zu einer besseren Schauspielerin geworden, würdigte Lane den Regisseur. Petersen hatte sie im Jahr 2000 an der Seite von George Clooney und Mark Wahlberg für das Schiffsuntergang-Drama "Der Sturm" vor die Kamera geholt.

Vom deutschen Fernsehen nach Hollywood

Der 1941 in Emden geborene und in Hamburg aufgewachsene Regisseur lernte sein Handwerk an der deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Bereits 1971 feierte er mit dem "Tatort" "Blechschaden" einen großen Erfolg. Die Folge "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski machte ihn dann über Nacht berühmt, zusammen mit der jungen Darstellerin. Aufmerksamkeit erregte Petersen 1977 auch mit dem TV- und Kinofilm "Die Konsequenz", der von einer homosexuellen Liebe handelt und dessen Ausstrahlung beim Bayerischen Rundfunk damals ausgesetzt wurde. Das Kino-Epos "Das Boot" über die Besatzung eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg (mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer) brachte Petersen dann 1981 nach Hollywood. Der Film wurde mit sechs Oscar-Nominierungen, darunter für Regie und adaptiertes Drehbuch, bedacht. Mit dem in Deutschland gedrehten Fantasy-Märchen "Die unendliche Geschichte" nach Michael Ende landete Petersen 1984 einen weiteren Kassenhit, bevor er dann nach Los Angeles zog.

Auch Olaf Scholz würdigt den Regisseur

Der Bundeskanzler schrieb am Dienstagabend auf Twitter: "Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen ist zuende gegangen, Das Boot und viele andere seiner Filme leben weiter, und zwar weit über Deutschland hinaus. Das besondere Verdienst eines besonderen Erzählers."

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow rief dem Regisseur nach: "Wolfgang Petersen hat in der ARD das Genre Fernsehfilm auf Kino-Level gehoben, und damit den Grundstein für seine einzigartige Hollywood-Karriere gelegt. Mit ihm geht ein visionärer Erzähler und ganz Großer des deutschen Films."