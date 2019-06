Wolfgang Benz erinnert an den deutschen Widerstand

Das Versagen der Eliten

Wer die Geschichte des deutschen Widerstandes untersucht, muss auch die Gesellschaft in den Blick nehmen, die der nationalsozialistischen Diktatur den Weg bereitet hat. Benz, lange Jahre Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin, blickt kritisch auf die deutschen Eliten, auf ihr Schweigen und ihr Arrangement mit Hitlers Gewaltstaat. Der Schritt derer, die sich mit einer klaren Haltung gegen Unrecht, Verfolgung und Terror erhoben haben, ist vor diesem Hintergrund umso mutiger.

Nach dem Krieg wurden die, die auf vielfältige Weise Widerstand geleistet haben, mit Verachtung betrachtet. Im Fall der Berliner Gruppe um Arvid Harnack, Harro Schulze-Boysen und ihre Familien wurde ein Begriff der Gestapo-Verfolger prägend: die Rote Kapelle. Die Konsequenz: die Mitglieder dieses Kreises wurden in der Bundesrepublik als Kommunisten verteufelt, eine Würdigung blieb ihnen lange verweigert. Die Erinnerung, so zeigt Wolfgang Benz, wurde durch den Kalten Krieg beeinflusst.

"Die DDR", erklärt der Historiker, "hat die Rote Kapelle vollkommen für sich vereinnahmt, hat auch Leute in der Roten Kapelle, die mit Kommunismus gar nichts zu tun hatten, stillschweigend zu Kommunisten gemacht. In der Bundesrepublik galt kommunistischer Widerstand bis vor wenigen Jahren nicht als Widerstand, sondern als Liebedienerei gegenüber einem anderen System, das genauso verabscheuungswürdig wie der Nationalsozialismus war."

Die gesellschaftliche Ächtung des Kreises um Harnack und Schulze-Boysen gehört zum Glück der Vergangenheit an. Und der kommunistische Widerstand gegen die Nazis ist heute Teil der ganzen Geschichte. Wolfgang Benz‘ Buch über Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler bietet eine gute Einführung in ein komplexes historisches Thema. In einer Zeit, in der die Geschichtskultur in Deutschland mit dumpfen rechten Parolen immer wieder in Frage gestellt wird, ist die Erinnerung an die Frauen und Männer des deutschen Widerstandes freilich wichtiger denn je.

Wolfgang Benz' Buch "Im Widerstand. Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler“ ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Am 3. Juli stellt Wolfgang Benz seine Geschichte in München vor, im Rahmen einer Benefizveranstaltung in der Schwabinger Erlöserkirche.