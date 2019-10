Wolfgang Bartusch erhält Ansbacher Kulturpreis

Der 72-jährige ist Vorsitzender des Vereins "Ansbacher Kammerspiele". Seit über drei Jahrzehnten prägt Wolfgang Bartusch die Vielfalt der Kulturszene in Ansbach, heißt es seitens der Stadt.

Umtriebiger ehrenamtlicher Kulturschaffender

Mit seinem außerordentlichen, langjährigen und intensiven ehrenamtlichen Engagement als Vorsitzender und als "Motor der Ansbacher Kammerspiele trug und trägt Wolfgang Bartusch in besonderem Maße zur Bereicherung der Ansbacher Kulturlandschaft bei, so die Begründung. Den mit 3.500 Euro dotierten Kulturpreis vergibt die Stadt in unregelmäßigem Turnus an Menschen, die sich im kulturellen Bereich besonders verdient gemacht haben.