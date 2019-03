Mit seiner Autobiografie "Warte nicht auf bessre Zeiten" hat Wolf Biermann erst vor zwei Jahren einen fulminanten Deutschlandroman eigener Art vorgelegt. Nun erscheint ein neues autobiografisches Buch desjenigen, der sich seit jeher als "Liedermacher" bezeichnet – in Anlehnung an Bertolt Brechts etwas kokette Selbstbeschreibung als "Stückeschreiber". Um seine Zeit als Regie-Assistent am Berliner Ensemble kurz nach Brechts Tod kreist Biermanns Buch, aber natürlich nicht nur: Es geht um viele denkwürdige Ereignisse in seinem Leben – oft sind es auch die Geschichten hinter seinen Balladen und Pasquillen, die er immer mit seiner Gitarre, seiner "klingenden Holz-Frau", zu Gehör bringt. Knut Cordsen hat mit Wolf Biermann über sein neues Buch gesprochen.

Knut Cordsen: Irgendwo in einer Ihrer neuen Geschichten steht das Wort "Lebenskrimi". Für einen solchen "Lebenskrimi" taugt Ihr Leben allemal, aber sie haben sich entschieden, Ihr Buch "Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten" zu nennen. Im Grunde genommen ist dieses Buch doch die Fortführung Ihrer großartigen Autobiografie, oder?

Wolf Biermann: Ja, da haben Sie recht, aber es ist auch falsch, weil ich in meinen Memoiren die Geschichte eines jungen Mannes erzählt habe, der als Kommunisten-Kind in die Welt gesetzt wird mitten in der Nazizeit, der auf verrückte Weise den Bombenkrieg überlebt, in die DDR geht mit 16 Jahren und dort lernen will, wie man den Kommunismus aufbaut und die Menschheit rettet, und der dann in Konflikt kommt mit den Herrschenden, der Parteiführung im Osten, und frech wird und Lieder singt und Gedichte macht und dann verboten wird. Und der am Ende die Kraft aufbringt, mit seinem Kinderglauben Kommunismus zu brechen, ohne ein Verräter zu werden. Ein guter, ehrlicher, anständiger Renegat, der seinen ermordeten Vater nicht zum zweiten Mal totschlägt, indem er bricht mit dem Kommunismus – das ist die Story, das ist der Roman, wie Sie richtig sagen, in meiner Lebensgeschichte. Aber die Geschichten, die Sie jetzt vor der Nase haben, sind kein Roman und sind auch kein Teil dieses Romans. Es sind in sich geschlossene kleine Novellen. Eine Novelle ist ja das, was Goethe eine "unerhörte Begebenheit" nennt. Eine verrückte, besonders irre kleine Geschichte, an der die Welt zur Erscheinung kommt. Ich habe 18 solche Novellen gebündelt und habe mir den Titel "Barbara" ausgedacht. Das ist ein Frauenname, der Sie nur neugierig machen soll, sie könnte auch Luise heißen oder sonst wie. Aber dann kommt dieser Untertitel "Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten". Und damit will ich Sie natürlich neugierig machen und verführen, das zu lesen.

Das haben Sie geschafft. Sie zitieren gleich in der ersten Geschichte Shakespeares berühmtes Wort aus dem Othello: "Making the beast with two backs". Das Tier mit zwei Rücken machen, Shakespeares Wort für Sex. Dass Sie ein "Weiber-Leiber-Zeitvertreiber" waren, ein "chaud-lapin", ein heißer Rammler, und keinen "rüden Ritt" gescheut haben, daraus machen Sie kein Hehl. Wenn ich an die "Raubtiernummer" mit der "beißwütigen Barbara" auf der Rückbank Ihres VW Käfer in der titelgebenden Geschichte denke ...

... aber bei minus zwanzig Grad, bitte, das müssen Sie schon anfügen, damit meine Heldentat auch gewürdigt werden kann.

Ist hiermit anerkannt. Wenn ich an Ihre erfolgreichen Bemühungen denke, andere Frauen "ins Lotterbett zu zotteln", sie wie "Pfirsiche" zu "pflücken", dann kommt man nicht umhin, festzustellen: Manchmal regiert schon ein gewisser Priapismus Ihre Prosa.

Ach wissen Sie, das ist Nachäfferei, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich wollte doch wie Brecht werden. Ich schrieb meine Gedichte und Lieder natürlich in Anlehnung an den Meister aller Meister in diesem Jahrhundert – Bertolt Brecht – und diese ganzen Leute. Auch der Lion Feuchtwanger. Ich kenne tausend Geschichten darüber. Das waren natürlich Leute, die ja fast krankhaft den Ehrgeiz hatten, die ganze Menschheit flachzulegen. Ich brauchte mein halbes Leben immerhin, bis es mir – mit Hölderlins Worten – in der Hälfte meines Lebens dämmerte, dass ich die Unendlichkeit der Möglichkeiten in dem, was Brecht "das Spiel der Geschlechter" nennt, finden muss in einem einzigen Menschenexemplar, in einer Frau. Weil ich sonst ein "Dummfick" werde, wie wir es damals nannten, ein Idiot, der im Grunde die ganze Menschheit umarmen will und in Wirklichkeit ein Trottel ist, der von einem Bett ins andere taumelt und nichts zustande bringt. Dann erst merkte ich, dass ich ruhen muss in der Liebe zu einem unverwechselbaren und unaustauschbaren Menschenexemplar, also einer Frau in diesem Fall. Wenn ich schwul wäre, wäre es ein Mann gewesen, und wenn ich bescheiden wäre, ein Hund. Auf jeden Fall ein Wesen. Ich merkte, dass ich das brauche, damit ich mich im Streit der Welt, also im politischen Streit überhaupt behaupten kann. Damit ich nicht schlapp mache und nicht feige werde und nicht kaputt gehe. Und da begriff ich immer deutlicher, dass die Liebe, der Sex – das Privateste vom Privaten, was keinen Menschen etwas angeht – zugleich etwas unglaublich Politisches ist. In dem Sinne, dass ich ja fast komisch dazu verurteilt bin, in der Liebe glücklich zu sein mit einem Menschen, damit ich im Streit mit der Menschheit als Ganzes – in der Politik – bestehen kann. Das war für mich die entscheidende Entdeckung.

Das war dann Ihre Frau Pamela.

Richtig.