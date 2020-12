Wohnzimmer-Pop für alle! Das neue Album von Louis Philippe

Zarte Melancholie von Anfang an. Von den Donnerwolken, nach denen das Album betitelt ist, merken wir zunächst nichts. Man muss schon genau hinhören, um die Doppelbödigkeit in den zarten Songs zu erfassen. Es geht um kleine Lügen mit großer Wirkung. Kurz droht ein unheilvolles Keyboard dem schönen Schein, doch dieses "Living On Borrowed Time" ist das Spiel eines Professionellen.

Eine Franzose in London

Louis Philippe ist ein Könner. Seine poetischen Songs sind üppig verschnörkelter Pop, zart besaitet, voll instrumentiert mit Streichern, Trompete und Chören: Sixties Pop, Jazz, auch Chanson und Bossa Nova klingen an. Leicht zu hören, aber komplex gebaut. Wie gesagt: Louis Philippe ist kein Anfänger. Gleich im ersten Song geht es um Abschied, Und dennoch klingt er wie ein zärtliches Liebeslied.

Louis Philippe wurde in Yvetot in der Normandie geboren, danach studierte und lehrte er Philosophie in Paris und veröffentlichte eine erste Maxi-Single, auch EP genannt. Damals hieß er noch Philippe Auclair. Doch England war für ihn, wie für viele andere damals , das Land, in dem Pop zu Hause war und wo auch seine Lieblingsband, die Kinks herkamen.