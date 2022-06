Wohnzimmer-Pop deluxe! Andrew Birds neues Folkpop-Album

Manchmal reicht es einem Musiker zuzuhören, der ins Spiel vertieft ist, sich scheinbar in Kunstfertigkeit verliert. Andrew Bird ist ein Virtuose, der es einem leicht macht, einzutauchen in die Musik. Es gibt hier viele Nuancen und liebevoll gestaltete Kleinigkeiten zu entdecken.

Bird gilt seit Jahren als Geheimtipp, Songs und Alben hat er immer für Major Companies, große Plattenfirmen also, eingespielt, auch weil er ein Künstler ist, der sein Instrument bzw. seine Ausdrucksmittel souverän beherrscht. Das ist auch beim neuem Opus Magnum so.

"Inside Problems", das neue Problem hat der 48-jährige Familienvater, der an einer Hochschule Musik studiert hat, zuhause konzipiert. Er habe viel von Songschreiber-Ikone Nick Drake und John Cale gehört, dem Bratscher, der einst bei der New Yorker Avantgarde-Rockband Velvet Underground gespielt hat. Das hat seinen Niederschlag gefunden in den neuen Liedern. Natürlich kann dieser vorzügliche Musiker die überbordende Komplexität, die liebevoll eingebauten Verzierungen und Fingerfertigkeiten, die frühere Alben auszeichnete, auch sein lassen, was auf "Inside Problems" der Fall ist. Trotzdem geht es auch hier um Alles - um Mythos und Realität, um Himmel und Hölle, um seelische Krisen und wie man aus ihnen wieder herausfindet.

Songs, über die sich aus dunklen Löchern klettern lässt

Birds Songs können, wenn man so will, als Leitern fungieren. Wer sich einlässt, kann ein klein wenig abheben, Alltagsfrust und Unzulänglichkeiten hinter sich lassen. So war und ist das von jeher in und mit der Folkmusic, Birds bervorzugtes Genre. Zudem klingen die Songs trotz aller Kunstfertigkeit locker, leicht und zugänglich, was an sich schon mal ein Kunststück ist.

Geige, Akustikgitarren, Stimme und Pfeiftöne – schon eine merkwürdige Mischung, die Andrew Bird bemüht, um seine Musik zu gestalten. Falls es mal eng werden sollte, setzt Bird seine Geheimwaffe ein und pfeift sich heraus aus Malaisen und Un-Inspiriertheit. Als er in Bars auftrat, erzählt er, vor betrunkenen Gästen, habe er gemerkt, dass schlagartig Ruhe einkehrte, wenn er zu pfeifen begann. Zudem heißt der Mann auch noch Bird, also Vogel. Diese Wesen sind bekanntlich begabt für ebensolche Lautäußerungen.

Wohnzimmer-Pop kann stylish sein!

Die A-Seite des Albums ist ruhig und introvertiert, die B-Seite eher verspielt, in leichtem uptempo gutgelaunt nach vorne drängend. Musikalisch, klanglich und inhaltlich gibt es also hinreichend Abwechslung. Andrew Birds neues Album lohnt es, oft gehört zu werden: Meisterhaftes Handwerk hat eben goldenen Boden.