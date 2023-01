Wohlfühlpop aus Down Under: Hazlett

"Ich bin ein emotionaler, einfacher, romantischer Typ. Ich bin ein bisschen kaputt, genau wie du. Egal, wie das hier ausgeht – es wird von Herzen kommen." So steht es, etwas pathetisch, auf dem Spotify-Profil des australischen Musikers Hazlett. Bebildert ist es mit einem Foto von ihm in Retro-Polaroid-Optik: mit Cowboy-Hut und Vollbart, auf einem nächtlichen Waldweg stehend und in die Ferne schauend wie ein Hippie-Wanderer, der sein Ladekabel vergessen hat.

Beachtliche Sozial Media-Präsenz

Hazletts Social Media-Profile sind sehr sorgfältig kuratiert. Bei Instagram teilte er zuletzt eine Art visuelles Moodboard mit Bildern und sogenannten "Vibes", an denen er sich bei der Arbeit an seinem Debütalbum "Bloom Mountain" orientiert habe. Darunter finden sich geschmackvoll ausgewählte Filmstills aus Eric Rohmers "Claires Knie" und "Vier Abenteuer von Reinette und Mirabelle", und ein Videoclip von einem Janis Joplin-Konzert – unterlegt mit einer emotionalen Rede aus dem Film "Rocky Balboa" mit Sylvester Stallone.

Hazletts TikTok-Profil dagegen ist etwas offensichtlicher auf Marketing ausgerichtet: Dort postet der Australier kleine Clips von sich selbst. Er spaziert durch eine Landschaft, oder schaut meistens einfach vage melancholisch in die Kamera. Im Hintergrund laufen dann Snippets seiner eigenen Songs, die diese Melancholie unweigerlich noch einmal hochschrauben. Die Kommentare spiegeln das wider: "Deine eine Texte sind so kraftvoll", schreibt jemand, "So muss der Himmel klingen", jemand anders.

Musikalisches Futter für Wohlfühl-Playlists

Das Gesamtbild, das online von Hazlett entsteht, ist stimmig: Er präsentiert sich als sensibler Mann, dessen Popkultur-Geschmack zwar ausgesucht, aber nicht seltsam oder sperrig ist. So wirkt auch sein Album "Bloom Mountain": wie eine Mischung aus Jose Gonzalez, Bon Iver, Nick Drake und anderen sensiblen, mehr oder weniger bärtigen Männern. Es klingt hervorragend. Die elektronischen Tupfer, die Streicher-Arrangements, die Schellenkranz-Schläge – jedes Detail sitzt.

Die Refrains dauern im Durchschnitt 15 Sekunden – die perfekte Länge sowohl fürs Radio als auch für TikTok. Das ist höchstwahrscheinlich eher Hazletts ausgeprägtem Songwriting-Gespür als einer großangelegten Social Media-Kampagne geschuldet, hilft aber auch dabei zu verstehen, warum seine Musik so gut funktioniert. Sie eignet sich perfekt als Futter für Playlisten mit Namen wie "Coffee and Chill", "Lazy Sunday" oder "Winter Lounge", und als Soundtrack für Instagram-Reels von Winterspaziergängen durch den Park oder ein verlassenes Großstadtviertel.

Hazletts Songs funktionieren aber auch im Kontext eines Albums. Es ist zugegebenermaßen schwer, den einen traurigen, dramatischen Song vom nächsten traurigen, dramatischen Song eindeutig zu unterscheiden. Aber am Stück angehört entwickelt “Bloom Mountain” einen wohligen, einlullenden Sog – wie ein langsam vor sich hin knisterndes Kaminfeuer. Es ist Musik, mit der man private Momente genauso verschönern kann wie öffentliche Social Media Posts. Und dass diese beiden Dinge im Jahr 2023 oft wie ein und das Selbe sind, hat kaum ein Musiker so gut verstanden wie Hazlett.