"Wohin mit den Augen" fragt der Lyriker Joachim Sartorius

Joachim Sartorius ist einer der deutschen Dichter, die man gut und gern "weitgereist" nennen darf: Er ist ein polyglotter Weltbürger, der an vielen Orten zuhause ist.

Als Sohn eines Diplomaten wuchs er in Fürth, in Tunesien, im Kongo und in Kamerun auf. Er studierte in München, London und Paris. Und als er selber Diplomat wurde folgten Stationen wie New York, Ankara und Nikosia auf Zypern, ehe Sartorius in Berlin heimisch wurde.

Sein Sehnsuchtsort aber ist und bleibt das Mittelmeer – schon immer ein Hallraum für seine Gedichte. So auch in seinem neuen Lyrikband. Weil Joachim Sartorius viel Zeit an seinem Zweitwohnsitz auf Sizilien verbringt, sind über ein Drittel der Gedichte dieser Insel gewidmet. Eines von ihnen trägt den Titel "Aufwachen in Ortigia":

Die Nacht wäscht das Meer. / Am Morgen ist das Wasser neu. / Auf der Netzhaut wird Licht / mit Gischt bezahlt. / Ich bürste Salz vom Tisch. / Ich küsse die Augen der Echse. / Ich schneide das Brot. / Ungemein hell wird der Tag. / Später nimmt dir die See / die Münzen ab / und ritzt in eine jede / den Namen einer Nymphe / für das lange Glück, / am Leben zu sein.

"Wohin mit den Augen" heißt dieser neue, schmale Lyrikband von Joachim Sartorius. Denn der Dichter ist in erster Linie ein Augenmensch, einer, der beobachtet und sensibel die Tiefenschichten der Wirklichkeit wahrnimmt.

Sartorius selbst sagt dazu: "'Wohin mit den Augen', das hat ein bisschen zu tun mit der Helligkeit, der großen Sinnlichkeit. Viele Gedichte spielen ja im Süden Europas. Es geht also auch um das Geblendetsein."