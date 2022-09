"Wofür sterben sie?": So umstritten ist Putins Mobilisierung

"Der verrückte Opa geht aufs Ganze, seine Wette gilt unserem Leben", hieß es einige Minuten lang auf der Website des Flughafens Pulkowo bei St. Petersburg. Eine von vielen spontanen Hacker-Aktionen gegen Putins Eskalationskurs. In Moskau und anderen Städten wurden bereits wenige Stunden nach der TV-Ansprache 66 Personen bei Protestkundgebungen festgenommen, meldete das Portal OVD. An der Moskauer Uni sind die Verantwortlichen so nervös, dass sie allen Studenten, die am Abend "unbedingt zu Hause" bleiben, besondere "Nachsicht bei Prüfungen" versprachen.

"Husten zum Nachdenken"

Offenbar hat der anonyme Telegram-Blogger "Generallsvr", der sich mit besten Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst und zu Kreml-Insidern brüstet, doch genau richtig gelegen. Dort war schon letzte Woche angekündigt worden, dass Präsident Wladimir Putin, anders als manche seiner Kreml-Weggefährten, ein Fan der "Mobilisierung" sei und sie Anfang dieser Woche ausrufen werde. Insofern scheint die Quelle glaubwürdig: Es kam zur erwarteten Eskalation. Allerdings hätten sich bei der Aufzeichnung der Putin-Fernsehrede merkwürdige Dinge abgespielt, heißt es nun. Der Präsident habe dermaßen husten müssen, dass angeblich vier Versuche erfolglos abgebrochen werden mussten. Die Ärzte hätten daraufhin eine Pause verordnet und "Leute aus dem inneren Zirkel" hätten spekuliert, ob Putin seinen Husten nicht vielleicht vorgetäuscht habe, um noch etwas Zeit zum Nachdenken zu gewinnen.

Bezeichnend ist auch, was sich im russischen Parlament abspielt: Dort lehnte es der Abgeordnete Dmitri Wjatkin von der Putin-Partei "Einiges Russland" ausdrücklich ab, über die "freiwillige Mobilisierung" von Politikern zu debattieren, wie es Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin angeregt hatte: "Wir müssen dazu eine Haltung haben." Das gehe nicht, weil hinter jedem Abgeordneten doch "Bürger stünden", so Wjatkin. Seine Aufgabe sei daher nicht, an die Front zu gehen, sondern "allen die Bedeutung und die gegenwärtige kritische Lage" zu vermitteln. Ein einziger Abgeordneter, Juri Schejtkin, ebenfalls von "Einiges Russland", scheint sich aktiv bemüht zu haben, an die Front zu gehen.

"Es ist wichtig, nicht zu lügen"

Das Echo auf seine TV-Rede wird Putin ebenfalls nicht durchweg gefallen. "Krieg vor der Haustür", heißt es im "News"-Portal. Die bisherigen "Tabus" seien eindeutig beseitigt: "Natürlich ist es sehr wichtig, dass die Mobilisierung und alles, was um diesen Prozess herum von unseren 'Gratulanten' böswillig verdreht wird, nicht den nationalen Konsens untergraben kann, der sich in unserer Gesellschaft um die Idee herum entwickelt hat, dass die Spezialoperation unvermeidlich ist. Und hier ist es wichtig, nicht zu lügen, das Vertrauen in das Handeln des Staates nicht zu untergraben, die Wahrheit zu sagen, auch die unangenehmste." Die Zensur werde verschärft, die Ausreise beschränkt, die gesamte Gesellschaft "auf Krieg" umgestellt.

"Putin hat eigenem Land Krieg erklärt"

In der im Ausland erscheinenden "Novaya Gazeta Europe" heißt es, Putin sei in "Panik" und habe seinem eigenen Land den "Krieg" erklärt: "Eine große Flucht aus dem Militärdienst wird beginnen, weil die meisten Männer in Russland bereits eine solche Erfahrung hinter sich haben. Die Russen werden versuchen, sich der Mobilisierung zu entziehen, indem sie die Hoffnung auf ein angenehmes Leben dem Tod in einem Graben vorziehen." Dass die Euphorie in der Tat gering ist, zeigen aktuelle Meldungen, wonach es kurzfristig keine Flugtickets mehr ins Ausland, etwa nach Eriwan oder Istanbul, gibt, die Suchanfragen bei Google nach Ausreisen explodiert sind und die Börse abgestürzt ist. Gerüchteweise will Nationalbank-Präsidentin Elvira Nabiullina hinwerfen.

Philosoph Denis Grekow formulierte es in der im Exil veröffentlichten "Obshchaya Gazeta" drastisch: "Die Untoten sehen mich vom Bildschirm aus an und sprechen im Namen meines Landes. Das kündigt den Tanz des Todes und der Vernichtung an. Er macht deutlich, dass er bereit ist, die ganze Welt mit seinen fauligen Atomzähnen zu zerreißen." Mit keinem einzigen Wort habe Putin darauf verwiesen, dass er selbst es war, der den Angriffskrieg befohlen habe: "Das erzeugt das Gefühl des Wahnsinns. Wenn du in diese Augen schaust, siehst du dort nichts Menschliches. Nur das stille Kalkül eines Soziopathen ist es, um jeden Preis an der Macht zu bleiben und als Letzter zu sterben."

Verteidigungsminister will keinen "Mähdrescher"

Was die Lügen betrifft, ergießt sich ein wahrer Sturzbach von Hohn über Verteidigungsminister Sergej Schoigu, der behauptet hatte, die Ukraine habe 100.000 Soldaten und damit die Hälfte ihrer Armee verloren, während Russland nicht einmal 6.000 Gefallene zu beklagen habe. Wenn das der Fall sei, mache eine Mobilisierung ja wohl keinen Sinn, argumentieren Spötter, die auch die "höhere Mathematik" von Schoigu in Frage stellten, wonach Russland ja nur "ein Prozent" seiner verfügbaren Reserven mobilisiere, nämlich 300.000 Soldaten von insgesamt 25 Millionen. "Wir planen keinen breit ausladenden Mähdrescher, um alle schnell zu erfassen", hatte Schoigu bemerkt, auch diese Wortwahl stieß auf Verwunderung.

"Es ist elementar, sich einzugraben"

Das alles werde aber nicht dazu beitragen, dass sich in den nächsten Monaten personell etwas verbessert an der Front, so die Erwartungen der "patriotischen" Militärblogger: "Ich bin dagegen, unvorbereitete Menschen in die Schlacht zu werfen. Meiner Meinung nach dauert es mindestens drei Monate, um die Mobilisierten zu bewaffnen und auszubilden. Damit es nicht mehr zu einer Situation wie in der Region Charkiw komm [wo die Russen überstürzt abziehen mussten], muss man diese drei Monate in die Defensive gehen. Das heißt, es ist elementar, sich einzugraben", schreibt etwa der Verfasser der "Notizen eines Veteranen".

Andere Militär-Fachleute wie Boris Roschin rechnen erst im Frühjahr mit Verstärkung und bereits fest mit einem Krieg bis in den Sommer 2023: "Die Integration großer Massen von Mobilisierten in die derzeitige Zusammensetzung der Streitkräfte in der Ukraine wird Zeit für die Vorbereitung und Koordinierung des neuen Personals erfordern, damit es nicht zu einer schnellen, einmaligen Vergrößerung der Truppe kommt."