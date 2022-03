Wofür das Z-Symbol im Ukraine-Krieg steht

Auf einem Bildschirm im westsibirischen Tjumen wechselt die digitale Werbung von Swarovski zu einem Z und zu einem weiteren Bild mit dem in Russland bemerkenswert zynischen Satz "Die Kraft liegt in der Wahrheit". Auch im Stadtbild von Moskau sind plötzlich überall Zs auf Werbetafeln, Häuserwänden und Gehwegen aufgetaucht – ein Buchstabe, den es im kyrillischen Alphabet gar nicht gibt.

Autofahrer in ganz Russland malen plötzlich ein Z auf ihre BMWs und Hondas, das Internet ist auch voller Zs. Die Staatsmedien jubeln über einen lustigen russlandweiten "Flashmob" zur Unterstützung der Armee. Russische Militärfahrzeuge im Krieg gegen die Ukraine sind häufig mit einem weißen Z gekennzeichnet – Analysten meinen, dass der letzte Buchstabe im lateinischen Alphabet nicht zuletzt der Unterscheidung dienen könne, da russische und ukrainische Panzer teils von gleichem Typ seien. Z soll "friendly fire" vermeiden.

Das sagt die offizielle Seite in Russland

Von offizieller Seite heißt es, der Buchstabe stehe für "Za Pobedu!", auf deutsch: "Auf oder auf den Sieg." Der Politologe und Anwalt Vladimir Pastukhov sieht in dem Z indes das Symbol für diesen Krieg und die Ideologie, die ihn befeuert.

"In Moskau erinnerte man sich daran, wie wichtig Symbole bei einer Revolution sind", sagt Pastukhov, der für die Staatsduma und das Verfassungsgericht in Russland tätig war. 2008 hat er aber aus politischen Gründen das Land verlassen. Inzwischen lebt er in London, wo er unter anderem am University College London forscht und lehrt.

"Als zu Beginn des Jahrtausends die Orangene Revolution in der Ukraine stattfand und auf andere Länder überschwappte, spielten Symbole eine wichtige Rolle", so Pastukhov weiter. Und jetzt brauche man in Moskau ein Symbol für den Krieg und die damit verbundene Konterrevolution. Pastukhov: "Wir haben es in Russland mit der Wiedergeburt einer radikalen, ultra-rechten Ideologie zu tun. Für diese Ideologie steht das Z. Zur Ironie der Geschichte gehört dabei, dass dieses Z tatsächlich sehr an die Kennzeichnung von SS-Divisionen erinnert. Da gibt es eine erschreckende Ähnlichkeit."

Fortsetzung des orange-schwarz gestreiften Georgsbandes

"Z" ist in Russland inzwischen so etwas wie die Fortsetzung des orange-schwarz gestreiften Georgsbandes, das ein Symbol darstellt für den Sieg über Hitler und die Siegesgewissheit in dem seit 2014 andauernden Krieg im Osten der Ukraine. Das Georgsband ist allgegenwärtig, selbst Hühnchenschenkel werden im Sonderangebot mit einer orange-schwarz gestreiften Schleife verkauft.