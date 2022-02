"Wo warst du?": Russischer Schauspieler erschüttert mit Appell

Der Mann ist mehrfacher Filmpreisträger und "Verdienter Künstler der Russischen Föderation": Danila Walerjewitsch Koslowski ist dem russischen Publikum als Ensemble-Mitglied des Maly-Theaters in St. Petersburg und Star in Action- und Abenteuerfilmen bekannt, drehte jedoch auch im Westen. So war er in der irisch-kanadischen TV-Serie "Vikings" mit einer Hauptrolle besetzt. Jetzt sorgte der Schauspieler mit einem aufrüttelnden Eintrag auf seinem Instagram-Kanal für weltweite Aufmerksamkeit.

Er wurde in einem Atemzug mit den beiden milliardenschweren Oligarchen Mikhail Fridman und Oleg Deripaska genannt, die sich inzwischen gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen haben. Koslowskis Friedensappell wurde quer durch die russische Oppositionspresse, aber auch in westeuropäischen News-Portalen zitiert.

"Was jetzt passiert, ist eine Katastrophe. In jeder Hinsicht, menschlich, humanitär, politisch, wirtschaftlich. Was auch immer", so der Schauspieler: "Ich liebe mein Land. Mit meinem ganzen Herzen. Und ich habe immer geglaubt, dass wahrer Patriotismus die Entschlossenheit beinhaltet, die Wahrheit zu sagen, was man wirklich fühlt und erlebt. Zu meiner großen persönlichen Enttäuschung wurde das nicht immer eingehalten. Aber jetzt ist es Zeit, sich zu Wort zu melden."

"Ich dachte naiv, dass alles beigelegt würde"

Es sei ein "Punkt ohne Wiederkehr" erreicht, und zwar "buchstäblich mit Panzern": "Ich schreibe diesen Text nicht wegen des Hype oder, Gott bewahre, um das Feuer der Aggression weiter zu entfachen, sondern weil das alles wirklich schmerzt." Er werde gefragt, wo er in den letzten acht Jahren gewesen sei. Zwar habe er instinktiv zurückfragen wollen, wo denn der Fragesteller gewesen sei, doch sei es "unanständig", so plump zu reagieren.

"Also werde ich anders antworten. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, nicht verstanden oder wollte nicht sehen und verstehen. Ich dachte naiv, dass das alles irgendwie beigelegt würde und dass sie sich definitiv an der Spitze einigen würden, weil da kluge Leute sitzen." Jetzt fühle er sich "unerträglich traurig und beschämt", auch wegen seiner eigenen Gleichgültigkeit.

"Es betrifft uns jetzt alle ausnahmslos"

"Ist es möglich, Frieden durch Gewalt zu schaffen? Gewalt erzeugt Gewalt. Ist es im 21. Jahrhundert, in dieser Zeit, die durch Covid- und andere Probleme aufgewühlt und nervös ist, möglich, solche Konflikte durch militärische Operationen gegen das brüderliche Volk zu lösen? Warum liegen schließlich so viele mit ihren Vorhersagen falsch? Nur weil es völlig unvorstellbar war." Charkow, Kiew und andere schöne Städte würden im Kriegsbericht genannt, ukrainische Freunde blieben am Telefon sprachlos zurück, wenn sie aus Russland nur "Gemurmel" hörten: "Es betrifft uns jetzt alle ausnahmslos, denn Flüche, Hass, Anschuldigungen, die unseren Wirkungskreis getrübt haben, die von uns selbst kommen, sind das, was jeder Krieg hervorruft."

Es sei "absolut nicht notwendig, Politik zu verstehen, um absolut zu verstehen, dass es für den Angriff auf die Ukraine keine Rechtfertigung" gebe. Koslowski wendet sich dann unmittelbar an Putin: "Nur in Ihrer Macht steht es, diese Katastrophe zu stoppen. Und wir sind nicht 'die Bürger, die immer gegen alles sind', wie einer der hochrangigen Beamten sagte, sondern wir sind Bewohner unseres Landes, das wir über alles auf der Welt lieben und dem wir nur Frieden und Ruhe wünschen."