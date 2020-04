Wo man trotz geschlossener Museen Kunst genießen kann

Chillidas „Buscando la luz“ ist ein Kunstwerk, das für den Außenraum geschaffen ist und nur dort Sinn macht. Gleiches gilt für den „Walking Man“ von Jonathan Borofsky an der Leopoldstraße: eine weiße, stark vereinfachte Figur eines Menschen, 19 Meter hoch, 16 Tonnen schwer, ein schlanker Riese, dynamisch ausschreitend, denn auch die Passanten schreiten ja gerade, gehen, fahren, sind in Bewegung.

Dank "Mae West" hat der Effnerplatz ein Gesicht

Durch die Bezüge zum Ort sind Kunstwerke im öffentlichen Raum auch für Laien oft gut lesbar. Was natürlich nicht heißt, dass sie immer allen gefallen. Der „Walking Man“ hatte 1995 zu viel Spott geführt, genau wie 2011 die „Mae West“ am Effnerplatz. Die 52 Meter hohe Carbon-Konstruktion der amerikanische Künstlerin Rita McBride ist nach der für ihre Wespentaille bekannten Schauspielerin Mae West benannt. Der Volksmund spricht allerdings auch von Eierbecher, Schirmständer oder Mikado-Stäben. Die "Mae West" zeigt was Kunst im öffentlichen Raum kann: sie hat dem von Autos umtosten Platz ein Gesicht gegeben, ist ein von weitem erkennbarer Fixpunkt fürs Auge und Eingangstor in den Osten der Stadt.