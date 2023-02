"Wo ist Anne Frank?" Ein Animationsfilm von Ari Folman

Bildsprache verbindet Vergangenheit mit Zeitgeschichte

Der Film deutet das in besonderen Szenen an: ein Himmel voller Feuer und Dunkelheit, die Tore von Auschwitz. Dazu Bilder der griechischen Mythologie – eine Welt, mit der sich Anne intensiv beschäftigt hat. "In der griechischen Mythologie gibt es Fähren. Bei den Nazis sind es die Züge", so Folman. "Es gibt die Abschiede. Du lässt alles zurück und begibst dich auf die Reise, Ebenso gibt es die Selektion. In Auschwitz durch Mengele, in der griechischen Mythologie durch Hades. Wir haben die Hunde und viele andere visuelle Element. Mir war klar, dass ich diese sieben Minuten im Film als eine Episode aus der griechischen Mythologie erzählen wollte."

Die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart hat einen tieferen Sinn. Kitty schließt sich jungen Menschen an, die sich um Geflüchtete kümmern, unter anderem um die kleine Awa und ihre Familie. Sie stammen aus Afrika und sind vor einem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen. In den Niederlanden erhalten sie kein Asyl und sollen nun abgeschoben werden. Der Film "Wo ist Anne Frank?" kritisiert die Flüchtlingspolitik der westlichen Welt. Ari Folman beruft sich dabei auf die Geschichte von Anne und ihrer Familie.

20 Millionen Kinder auf der Flucht

Man könne die Lage der gegenwärtig Geflüchteten nicht mit der der Juden im Nationalsozialismus vergleichen, sagt Folman. "Das ist nicht möglich. Aber, wir können eine universelle Aussage treffen. Ein Kind in einem Kriegsgebiet ist immer ein Kind in einem Kriegsgebiet. Wenn wir Kindern und Jugendlichen diese ikonische Geschichte zeigen, dann um zu sagen: Dass passiert nicht heute. Menschen werden nicht in Konzentrationslager deportiert. Aber: Mehr als 20 Millionen Kinder sind jedes Jahr auf der Flucht."

Kitty, Anne Franks beste Freundin, wird Aktivistin, mit Basecap und schwarzer Lederjacke. Sie kämpft, mit anderen jungen Menschen, für eine andere, eine bessere Welt. Ari Folman erzählt diese Geschichte nicht eindimensional und platt. Sondern mit einer großen Freude an spannungsvollen Brüchen. Bei aller Tragik ist immer auch Raum für komische Szenen, ebenso für Action und gelegentlich etwas zu viel Melodram. Ganz nebenbei, mit etlichen Anspielungen auf die Filmgeschichte, ist "Wo ist Anne Frank?" auch eine Liebeserklärung an das Kino. Anne Franks Herz gehörte auch dem Film. Auch davon hat sie ihrer Freundin Kitty immer wieder erzählt.