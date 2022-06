Wo es noch von Machos wimmelt: "Kiss me, Kate" in Augsburg

Da wimmelt es von Machos, klar, die Uraufführung fand ja am 30. Dezember 1948 statt, also in einer Zeit, als Amerika stolz seine Muckis präsentierte und noch nicht von Selbstzweifeln "angekränkelt" war. Vom Taxifahrer über den Pförtner bis zum Inspizienten waren damals noch alle forsche "Kerle", die ihren Laden unter Kontrolle hatten.

Wer also "Kiss me, Kate" heutzutage neu herausbringt, sollte den Mut zu einer frechen, aktuellen Übersetzung und sehr zupackender Ironie haben. Das war am Staatstheater Augsburg leider nur zum Teil der Fall. Der reiche Theatergeldgeber Harrison Howell, der bei Cole Porter noch eine Mischung aus General und Konzernchef ist, kommt hier als Donald-Trump-Persiflage auf die Bühne, nicht äußerlich ähnlich, aber doch fleißig twitternd. Das wirkte allerdings etwas bemüht.

Woran es insgesamt fehlte, war der Mut, Cole Porter weiterzudenken und nicht nur eine Shakespeare- und Bildungs-Satire, sondern eine bunte Fabel auf unsere Gegenwart zu präsentieren. Wer kennt zum Beispiel noch die große Schauspielerin Eleonora Duse, die in der Übersetzung von Günter Neumann genannt wird? Da wären andere Promis im 21. Jahrhundert wohl deutlich naheliegender. Vor allem nach der Pause schien Regisseur Klaus Seiffert die Probenzeit nicht gereicht zu haben, da stolperte die Handlung recht holperig voran, das Ende kam unmotiviert und unvermittelt. Und doch: Das Publikum applaudierte freundlich, wenn auch nicht elektrisiert.