Wo Dorfkultur lebendig wird: 40 Jahre Fränkisches Freilandmuseum

Am 24. Juli 1982 wurde das fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim gegründet – damals mit 13 Gebäuden. Heute sind es mehr als 120 Häuser, die 700 Jahre fränkische Baugeschichte erzählen: Bauernhäuser, Scheunen, Stallungen, aber auch Brücken sowie technische Gebäude wie eine Ziegelei und eine Tabaktrockenscheune.

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim ist eines der größten seiner Art in Süddeutschland. Einmalig ist hier die Baugruppe "Mittelalter". So viele Gebäude aus dem 14. bis 16. Jahrhundert hat kein anderes Freilichtmuseum in Deutschland.

Baugeschichte als Erlebnis

Im Freilandmuseum Bad Windsheim wird fränkische Dorfkultur lebendig. Die Besucher erfahren zum Beispiel, wie Bauerngärten angelegt wurden oder sehen, wie Lehmwickeldecken entstanden – eine Technik, die vor allem im Mittelalter verwendet wurde. Aktuell bauen Museumshandwerker eine Synagoge auf, die 2023 eröffnet wird. Alte Handwerkstechniken zu zeigen, ist eine Besonderheit des Freilandsmuseums.

Streifzug durch die Geschichte

Vom mittelalterlichen Badhaus bis zu einem Fertigteilhaus aus Eisen aus den 1950-er Jahren können Besucherinnen und Besucher erfahren, was das Leben auf dem Land prägte.

Regelmäßige Veranstaltungen im Museum geben Einblicke auch in den dörflichen Alltag früherer Zeiten. "Wir zeigen beispielsweise auch im Badhaus, wie man gebadet hat im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit", sagt Stefan May, der Museumsleiter. "Ich denke, das ist ein ganz wesentliches Moment, das Bad Windsheim auszeichnet".

Sommerfest mit Festakt

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens feiert das Fränkisches Freilandmuseum ein Jubiläums-Sommerfest. Dabei gibt es unter anderem einen Festakt mit 40 historischen Fahrzeugen, die zu einem unterhaltsamen Rundweg mit 40 Stationen einladen. Geboten sind heute außerdem das Mitmachprogramm "Wäsche waschen" und alte Kinderspiele. Das Sommerfest dauert bis 17.00 Uhr.