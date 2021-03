"Wittelsbacher"-Auktion in München: Kampf um Weihwasserspender

Die Geschichte der Gegenstände ist somit oft spannender als ihre künstlerische Bedeutung. Der Katalog enthält aufschlussreiche Anekdoten, etwa die von Prinz Franz, der sich mit einem gefälschten Diplomatenpass retten konnte und einen Teil seiner Pferdezucht ebenfalls per Bahn aus Ungarn herausschaffte.

Ein Saudi ist auch interessiert

"Wir haben eine Datenbank, wo wir sehen, wer sich für Objekte interessiert, also nicht nur bietet, sondern vormerkt, so wie einen Warenkorb. Und da gibt es tatsächlich auch einen Kunden aus Saudi-Arabien", sagt Katrin Stoll, die diesmal übrigens nicht selbst versteigert, sondern die Aufsicht führt. Und das ist auch nötig, denn der Computer macht anfangs nicht mit, hängt an alle Preise einfach zwei Stellen dran. Der Techniker zoomt das Bild daraufhin einfach so groß ran, dass die Preisangaben am Bildschirm-Rand einfach verschwinden. Man muss sich zu behelfen wissen!

Thomas Ohrner, der vor Aufregung seinen Mantel gar nicht abgelegt hat, ist unterdessen fast am Ziel. Bei 2.200 Euro fällt der Hammer. Die Kapelle des Gutshofes bekommt also demnächst einen dekorativen Weihwasserkessel an die Wand. Mit Aufgeld muss Thomas Ohrner knapp 2.800 Euro bezahlen. Große Geschichte, kleine Geschichte.