Wissenschaftsfreiheit? Russland geht gegen Universitäten vor

Der Schock war groß. Empörung und Fassungslosigkeit halten an. Am Montag hat die russische Generalstaatsanwaltschaft das Bard-College in St. Petersburg zur "unerwünschten Organisation" erklärt: Alle ausländischen Professoren und Studenten müssen nun Russland verlassen, den russischen Lehrkräften und Studenten, die weiterhin Kontakt mit dem College halten, drohen bis zu sechs Jahre Haft. De facto bedeutet das die Schließung des US-amerikanischen Colleges, das mit der St. Petersburger Universität kooperiert und sich in den Geisteswissenschaften einen Namen gemacht hatte.

"Putins Cancel-Culture" kommentierten Studenten in den sozialen Medien. Der Kulturhistoriker und Professor für Klassische Philologie Gasan Gusejnow schlüsselt die Hintergründe für die Universitätsschließung auf: "Die Essenz der universitären Ausbildung ist Internationalität. Es kann keine Uni geben in dieser Welt, die sagen würde, ich bin allein hier in dieser Welt und bitte keine Einflüsse. So existieren wir seit Jahrhunderten und guckt mal welche Errungenschaften da sind. Wenn so etwas gesagt wird, wird das in Deutschland oder Frankreich als absolute Idiotie für alle klar. In Russland ist das im Moment ganz normal, wir haben unsere großartige Tradition, diese Traditionen sind dann verdorben worden von irgendwelchen George Soros oder irgendwelche Briten oder deutschen Universitäten, durch den Lobbyismus von westlichen Mächten. Das müssen wir stoppen, diese Kooperation ist nur eine Scheinkooperation, in Wirklichkeit werden unseren jungen Menschen zombiert, sie bekommen falsche, fremde Einflüsse. So denken diese Menschen, in jeder Uni gibt es eine Abteilung, die für die Sicherheit zuständig ist und das ist unsere kulturelle intellektuelle Sicherheit."

Druck auf Universitäten

Schon lange übt die gegenwärtige russische Regierung erheblichen Druck aus auf die Universitäten. Nach Annexion der Krim fand eine Art Gleichschaltung statt. Davon betroffen ist auch Gasan Gusejnow: Der 67-Jährige zählt zu den schillerndsten Intellektuellen Russlands und betreibt einen sprachkritischen Blog, der seismographisch die Veränderung der Sprache, ihre auffallende Vulgarisierung und Verrohung unter den Bedingungen des autoritären Staates verfolgt.

Mit seinen Analysen macht sich Gasan Gusejnow nicht beliebt. Im Sommer 2020 schlug die Obrigkeit zu: Gusejnow geriet unter "Extremismus-Verdacht", weil er Susan Sontag zitiert hatte, die den Tschetschenienkrieg als Teil einer nationalen Befreiungsbewegung verstanden hatte. Gasan Gusejnow verlor seine Professur an der Moskauer Higher School of Economics und musste Russland vorerst verlassen, weil ihm Haft droht: "Ideologisch, politisch muss man an einer Linie sich halten und wenn du das nicht tust, wenn du dir kritische Äußerungen erlaubst, dann bist du nicht erwünscht. Und dann werden Mechanismen eingeschaltet, die sogar Menschen wie mich, ich war Ordinarius, Professor auf Lebenszeit, treffen. Es gab direkten Druck von der Administration des Präsidenten, vom Parlament und was weiß ich was: 'Diese Leute dürfen nicht unsere Jugend verderben und die müssen alle weg'."

Der Existenz beraubt

Seit nunmehr einem Jahr lebt der Professor im Ausland, beraubt seiner Bibliothek, seiner Studien und seines Hauses in Peredelkino in der Nähe von Moskau. Schon lange ist das kein Einzelschicksal mehr, sagt Gasan Gusejnow: "Besonders schwierig ist es bei den Juristen und Philosophen. Verfassungstheoretiker, Verfassungspraktiker, die sind alle unter Druck, sie haben vor einem Jahr gegen diese antikonstitutionelle Politik protestiert und wurden entlassen. Wie Elena Lukjanowa und ihre Kolleginnen. Philosophen, die an den Medien teilnehmen, die nicht unbedingt konform sind mit dem Staat, haben ihre Arbeit an den Universitäten verloren."

Eine freie Universität geht online

Vor allem die Moskauer Higher School of Economics – sie galt als "das russische Harvard" – hat zahlreiche oppositionell eingestellte Lehrkräfte vor die Tür gesetzt. Die Professoren, hieß es in einer Erklärung der Universität, verstößen gegen neue Richtlinien. Die Philosophen Julia und Viktor Gorbatow, Kirill Martynow und die Verfassungsrechtlerin Elena Lukjanowa gründeten daraufhin eine freie Universität, an der jetzt auch Gasan Gusejnow lehrt. Seit dem letzten September hat die "Swobodnyj Universitet" 2.000 Studenten, die von 100 Professoren online aus dem Ausland unterrichtet werden – die Nachfrage steigt von Monat zu Monat.