Wissen für Kinder: "Was ist was" feiert 60. Geburtstag

Der zehnjährige Paul liebt den Band über Schlangen. Die Brüder Theo und Jonah, neun und 13 Jahre alt, interessieren sich für Geschichte und lesen gerne über Ägypter und Römer. In der Buchhandlung "Bücherwurm" im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof steht ein ganzes Regal mit "Was ist was"-Ausgaben. Buchhändlerin Manuela Mankus hat früher selber gerne die Wissensreihe gelesen.

Besonders gut gefällt ihr, dass der Verlag vor acht Jahren die "Was ist was"-Reihe komplett neu gestaltet hat. Jetzt sind die Bücher viel bunter als früher und haben mehr Bilder und Grafiken. 144 Bände umfasst die Reihe "Was ist was" des Nürnberger Tessloff-Verlages mittlerweile. Das Ziel: Wissen spielerisch und spannend für Kinder zu vermitteln.

Was "Tom & Jerry" mit "Was ist was" verbindet

Die Idee zu den Wissensbüchern für Kinder kommt dem Hamburger Verleger Ragnar Tessloff (1921 – 2009) auf einer Amerikareise. 1956 gründet Tessloff seinen Verlag und bringt amerikanische Comics wie zum Beispiel "Tom & Jerry" und Bücher zu den beliebten Kinderserien "Fury" und "Lassie" auf den deutschen Markt.

Er beschäftigt sich mit amerikanischen Jugendbuchverlagen und stößt dabei auf eine einfach geschriebene und reich bebilderte Sachbuchreihe. So etwas gibt es in Deutschland bisher nicht. Tessloff schließt erste Lizenzverträge ab und 1961 erscheint der Band "Was ist was" in Deutschland. Das erste Band heißt "Unsere Erde" – den gibt es heute noch und gehört zu den absoluten Klassikern.

Umzug von Hamburg nach Nürnberg

Nach Franken kommt der Verlag 1986. Ragnar Tessloff verkauft seinen Verlag mehrheitlich an die Müller-Mediengruppe und der Verlagssitz kommt nach Nürnberg, direkt unterhalb der Burg. Die Gesamtauflage der Reihe beträgt über 100 Millionen Exemplare und "Was ist was" erscheint in mehr als 45 Sprachen.

Schreiben für Kinder ist schwieriger als man denkt

Jeder Buchtitel der "Was ist was"-Reihe hat genau 48 Seiten. Für die Autorinnen und Autoren heißt das: Stoffsammlungen immer weiter einzudampfen, bis das Wesentliche übrigbleibt. Im Nürnberger Tessloff Verlag diskutieren die Lektorinnen mit den Autoren und Autorinnen über immer neue Themen. Gerade ist zum Beispiel ein Band über Viren erschienen. Kindgerecht geht es hier um die Themen Corona, Impfen und was Viren überhaupt sind.

Bernd Flessner ist einer der Autoren, die für die technischen Themen zuständig sind. Der Erlanger Zukunftsforscher schreibt seit Jahren "Was ist was"-Bücher. Der 63-jährige Wissenschaftler hat unter anderem die Bände "Autos", "Kriminalistik" und "Zukunft" geschrieben und erklärt den Kindern die hochkomplexen Sachverhalte – und das ist für den Wissenschaftler viel schwieriger als jeder wissenschaftliche Artikel.

"Da wird über jedes Fremdwort nachgedacht und wenn man dann wirklich mal eines benutzen muss, muss man es erklären, das ist sehr schwierig. Hinterher muss sich der Text sehr leicht lesen lassen und das ist wirklich nicht einfach." Bernd Flessner, Zukunftsforscher und Autor

Weichen für die Zukunft

Bernd Flessner hat selbst viele Bände "Was ist was" als Kind gelesen. Er bekam sie von seinem Großvater, einem Göttinger Physikprofessor, geschenkt. Bücher mit langen Texten und schwarz-weißen Bildern gibt es schon lange nicht mehr im Tessloff-Verlag. Bernd Flessner schreibt mittlerweile für den Verlag neben seinen Wissensbüchern auch literarische Texte. "Der kleine Major Tom" heißt die Buchreihe. Hier verbindet der Autor Wissensthemen mit einer spannenden Abenteuergeschichte.

Über die vergangenen 60 Jahre hat der Tessloff-Verlag immer neue Reihen geschaffen. Für jüngere Kinder ab dem Kindergartenalter gibt es zum Beispiel eigene Editionen. Dazu kommen die digitalen Anwendungen wie interaktive Stifte, Podcasts und eine extra Wissensplattform "Was ist was" im Internet.

"Unsere Reihen haben sich schon an die modernen Sehgewohnheiten angepasst, das ist viel opulenter bebildert. Und das Wissen ist mehr in Häppchen aufgeteilt. Das Stichwort ist hier Infotainment, also kurze Einheiten, die schnell zu erfassen sind." Annette Schwarzmanns, Leiterin für Vertrieb und Marketing beim Tessloff-Verlag

Expertenwissen immer auf Höhe der Zeit

Ohne erhobenen Zeigefinger wollte Ragnar Tessloff damals Wissen für Kinder vermitteln – und das macht "Was ist was" auch noch 60 Jahre später. Das Expertenwissen sei immer auf der Höhe der Zeit und die Ausgaben werden regelmäßig aktualisiert. Gute neun Monate dauert es, bis aus der Idee das fertige Buch entsteht. Und übrigens: Der Dinosaurierband, von dem die Buchhändler in den 1960er-Jahren dachten, das Thema verkauft sich nicht, ist nach wie vor der meistverkaufte Band.