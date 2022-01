Wirtshaussterben wird Thema im Haus der Bayerischen Geschichte

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat am Mittwoch sein Jahresprogramm präsentiert. Im Zentrum steht die diesjährige Landesaustellung in Ansbach. Mit dem Titel "Typisch Franken?" setzt sich die Schau von 25. Mai bis 6. November mit der Vielfalt der Geschichte der Region auseinander. Damit wird die Dauerausstellung "Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen" abgelöst. Weitere Höhepunkte sind zwei Sonderausstellungen im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg, die sich der bayerischen Olympia-Geschichte und der Wirtshauskultur widmen.

Die Landesausstellung findet an zwei zentralen Orten in Ansbach statt: der Hauptteil in der Orangerie, der zweite Teil in der Stadtkirche St. Gumbertus. Der Besuch soll für die Besucher zu einer Art Wanderung durch verschiedene Regionen Frankens und deren Geschichte werden.

Fränkische Vielfalt ausgestellt

Insgesamt neun Regionen stellen die Ausstellungsmacher näher vor: Vom "Bischöflichen Franken" rund um Würzburg, über das "Marktgräfische Franken", bis hin zur städtisch geprägten Region Nürnberg/Fürth. Dabei gehen die Ausstellungsmacher auch immer wieder auf die Geschichte gängiger Franken-Klischees wie Bratwurst, Bier und Wein ein. Was aber wirklich "typisch Franken" sein soll, ist für Projektleiter Rainhard Riepertinger nicht leicht festzustellen.

Mehr als Bratwurst, Bier und Wein

Es gebe mehr als nur ein Franken, sagt Riepertinger. "Deshalb haben wir uns diese Wanderung überlegt. Eine Zeitreise durch ganz viele Themen und Geschichten. das ermöglicht uns ein sehr buntes Bild zu zeigen von Franken." Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Rahmenprogramm der Stadt Ansbach, u.a. mit Festspielen und Literaturtagen. Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner hofft, dass die Schau trotz der unklaren Corona-Situation viele Gäste in die Stadt locken wird. "Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, viel Gastronomie, da kann ich nur eine herzliche Einladung aussprechen", sagt Deffner.

Wirtshaus-Ausstellung in Regensburg

Neben der großen Landesausstellung plant das Haus der Bayerischen Geschichte weitere Sonderausstellungen in seinem Museum in Regensburg. Hier wird die diesjährige Bayernausstellung unter dem Motto "Wirtshaussterben? Wirtshausleben!" stehen. Vom 30. April bis zum 11. Dezember soll die Schau sich mit der bayerischen Wirtshaus- und Bierkultur beschäftigen.

LaBrassBanda spielt auf

Laut Richard Loibl vom Haus der Bayerischen Geschichte soll sie auch die Frage aufwerfen, was fehlt, wenn Wirtshäuser gerade in den Dörfern verschwinden. Eine extra für die Ausstellung in Auftrag gegebener Dokumentarfilm, soll aber auch positive Gegenbeispiele aufzeigen. Auch hier ist ein Rahmenprogramm geplant: So soll der "Tag des Bieres" feierlich begangen werden und die Band LaBrassBanda auf dem Vorplatz des Museums der Bayerischen Geschichte ein Konzert geben.

Sonderausstellung von Juli bis Januar

Die dritte Sonderschau wird von Juli bis zum Januar kommenden Jahres die Dauerausstellung im Obergeschoss des Museums ergänzen. Hier wird die bayerische Olympiageschichte präsentiert und anhand von zahlreichen bayerischen Sportlern erzählt.