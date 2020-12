vor 19 Minuten

Wirklich umwerfend: Streetart-Künstler Banksy malt niesende Frau

Der Graffiti-Star hat wieder zugeschlagen - diesmal in Englands steilster Straße. In der Vale Street in Banksys Heimatstadt Bristol sieht es nun so aus, als ob eine ältere Frau mit ihrer Nies-Attacke die Häuser zum Kippen bringt.