Wird Putin nicht gefallen: "Käfig voller Narren" in Berlin

Ja, da tränen einem die Augen, aber nicht nur, weil Strass und Pailletten blenden, der Konfettiregen flirrt und die Geschichte so nostalgisch ist, sondern weil nicht mehr ganz klar ist, ob sich die Welt vorwärts oder rückwärts dreht. In den USA fordern rechte Republikaner heutzutage tatsächlich ein Ende der Travestie-Shows, weil sie jugendgefährdend seien. Und in Russland kämpft Putin nach eigenen Worten einen Krieg gegen Schwulenparaden und offen gelebte Homosexualität, für "traditionelle Familienwerte". Gerade wurden die einschlägigen Gesetze verschärft, Buchhandlungen auf "verdächtige" Literatur gefilzt, Regenbogensymbole als Schande bezeichnet. Selbst bunt angemalte Vogelfiguren gelten dort mittlerweile als unmoralisch.

Wirklich traurige Aktualität

Klingt irgendwie alles nach den fünfziger Jahren. So gesehen ist der "Käfig voller Narren" (La Cage aux Folles), ein Musical, das 1983 am New Yorker Broadway herauskam, von wirklich trauriger Aktualität. Damals, als Aids die Schlagzeilen bestimmte und die Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebe auf der Bühne und im Film noch ziemlich revolutionär war, sorgte Hollywood-Star Harvey Fierstein ("Das Kuckucksei") mit seinem Stück für enorm viel Furore. Und jetzt, bei der Premiere in der Komischen Oper in Berlin, war der Jubel so groß, als ob abermals ein neues Kapitel in der Emanzipationsgeschichte aufgeschlagen wurde.