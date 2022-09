"Wird in großer Schande enden": Russland vor 68er-Revolution?

Das Wort "Fehler" nimmt Wladimir Putin ungern in den Mund, doch angesichts einer chaotischen Mobilisierung blieb ihm nichts anderes übrig, um den Volkszorn zu glätten. Jeder Fall einer illegalen Einberufung müsse "einzeln" geprüft werden, so der russische Präsident, und im Fall des Falles "korrigiert" werden: "Bringt diejenigen nach Hause zurück, die ohne triftigen Grund eingezogen wurden." Damit ist das Grundproblem natürlich nicht gelöst: Teile der russischen Gesellschaft und Medien laufen Sturm gegen die völlig aus dem Ruder gelaufene und überstürzte Generalmobilmachung, die offiziell nur eine "Teil-Mobilisierung" sein darf.

"Der Präsident Russlands musste sich vor dem Volk für Idiotie, Inkompetenz und Unterwürfigkeit rechtfertigen, indem er das Vorgehen der Militärkommissare und der Verantwortlichen für die Einberufung offenlegte. Sie mobilisierten, wen sie packen konnten. Nur um den Plan zu erfüllen", so ein tief frustrierter Militärblogger. Dass Putin sich in seiner jüngsten Rede im Kreml mit wüsten Beschimpfungen hauptsächlich an den Vereinigten Staaten abarbeitete ("Sie sind wie Goebbels"), spricht nicht dafür, dass ihm zur Zukunft Russland noch viel Konkretes einfällt. Offenbar schlägt er nur noch wild und ziellos um sich, wozu auch die wenig durchdachte Mobilisierung gehört. "Klingt das nach Gerechtigkeit?" fragte Kolumnist Dmitri Popow im auflagenstarken "Moskowski Komsomolez".

"Könnte stark nach hinten losgehen"

Er verweist darauf, dass das Justizsystem "erschüttert" sei, wo Putin persönlich doch noch vor wenigen Tagen behauptet habe, die russischen "Werte" könnten nicht wackeln. Beispiele dafür nennt der Autor auch: Das Parlament habe beschlossen, dass mobilisierte Soldaten vorübergehend keine Kredite bedienen müssten – doch prompt wollten weder die Banken, noch der Staat die Kosten dafür übernehmen. In einigen Regionen gebe es ein Ausreiseverbot für Männer im wehrpflichtigen Alter, in Moskau und St. Petersburg aber nicht: "Bisher sieht alles danach aus, als würde die Provinzbevölkerung und das Proletariat die Masse der Mobilisierten stellen."

Das werde unweigerlich zu Spannungen führen: "Die amerikanische Mobilisierung während des Vietnamkriegs führte zu schlimmen Folgen für die Gesellschaft, zu ihrer Spaltung und schließlich zur Niederlage in Vietnam. Die soziale Ungleichheit nahm stark zu." Das könne "stark nach hinten losgehen", warnt Popow, der ansonsten sehr kremlfreundlich schreibt. Er ist verblüfft, wer alles "unabkömmlich" gestellt wurde in Russland, etwa Bankangestellte und "PR-Berater". Wenn sie zurückkämen, würden die Soldaten "Fragen stellen" – das klingt nicht nur wegen des Verweises auf Vietnam sehr nach einer Neuauflage der 68er-Revolution im Westen, zumal sich mit dem bald 70-jährigen Putin und ähnlich betagten Militärs und Geheimdienstleuten die Generationenfrage stellt.

Gratulation zur "Zivilgesellschaft"

Chefpropagandistin Margarita Simonjan hatte per Telegram ihren Landsleuten schon zur "Geburt einer echten Zivilgesellschaft" gratuliert, was in der Wortwahl ebenfalls direkt auf die 68er-Ära verweist. Bezugnehmend auf Putins "Fehler"-Analyse schreibt die bisher fanatische Propagandistin, die seit Tagen gegen "illegale" Fälle von Einberufungen kämpft: "Ich hoffe, dass ich nach den heutigen Worten des Chefs, dass alle Fehler, die während der Mobilisierung gemacht wurden, korrigiert werden sollten, nicht mehr Geschichten über diese Fehler veröffentlichen muss." Eine vergleichsweise kecke Wortwahl.

Zu den eher absurden Begleitumständen gehört, dass in Russland auch wieder auf die Bild-Zeitung geschimpft wird, wie es einst die 68er vormachten: Mit der Meinungsfreiheit stehe es schlecht, so der Politologe Alexander Sosnowsky, weil in Deutschland nur das ausgesprochen werden dürfe, was die Bild vorgebe, wonach die Russen "an allem" schuld seien.

Umfrage: 70 Prozent halten Lage für "alarmierend"

Die Befürchtungen in der Bevölkerung sind selbst nach kremlnahen Umfragen groß: Nur noch 53 Prozent der Befragten glaubt, dass Putin militärisch "erfolgreich" ist. Im Mai waren es noch 73 Prozent. Bei den meisten dominieren Angst und Entsetzen (35 Prozent), Wut (20) oder sogar "Schock" (12). Die Mobilisierung machte nur jeden Fünften "stolz" auf Russland, fast ausschließlich Menschen über 55 Jahre, während die Jugend sehr kritisch ist, auch das ein Zeichen für eine komplett unterschiedliche Weltsicht – wie sie einst die Studentenbewegung befeuert hat. Eine weitere Umfrage hatte ergeben, dass 69 Prozent der Russen die Lage für "alarmierend" halten, doppelt so viele wie vor einer Woche.

Die Lage an der Front ist so desaströs, dass Militärblogger fürchten, die Armee habe "endgültig die Kontrolle verloren": "Das wird in großer Schande enden." Grund für die Ängste ist die Einkesselung eines großen Truppenteils in der Kleinstadt Krasny Liman, wo die Ukrainer vorrücken und den Nachschub abgeschnitten haben. Es gebe eine "Skepsis gegenüber allen positiven Szenarien", schreibt der erwähnte russische Beobachter. Der prominente Militär-Kolumnist Sascha Kots von der "Komsomolskaja Prawda" hofft, dass das "Opfer" der eingekesselten Kameraden wenigstens dazu gedient habe, andere Teile der Front zu stabilisieren: "Wenn nicht, dann weiß ich einfach nicht, wie ich es nennen soll."

Sicherheitspersonal darf nicht mehr reisen

Für die Nervosität im Kreml spricht, dass Mitarbeiter des Innenministeriums die Reisepässe abgenommen werden, damit sie nicht ins Ausland gehen können. Für die Betroffenen galt ohnehin seit 2018 die Regel, dass sie nur in 13 Länder reisen durften, etwa die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, China, Vietnam, Kuba und die Türkei. "Vor dem Hintergrund der massiven Unzufriedenheit der Russen mit der Mobilisierung braucht der Kreml die Sicherheitskräfte, um die Proteste zu unterdrücken", so die "Moscow Times": "Eine der Erklärungen, warum die Behörden die Grenzen für Menschen, die vor der Einberufung geflohen sind, nicht geschlossen haben, ist, dass das Regime nicht über genügend Sicherheitskräfte verfüge, um mit einer organisierten Gruppe von Menschen fertig zu werden."