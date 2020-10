Wird Feministin Gisèle Halimi im Panthéon bestattet?

Bereits im Alter von zehn Jahren ging sie in den Hungerstreik, um die Gleichbehandlung mit ihren Brüdern zu erstreiten - und weil sie nach eigener Aussage jede Art von Ungerechtigkeit "körperlich unerträglich" fand. Gisèle Halimi weigerte sich, "in den Dienst der Männer der Familie" zu treten, sie von vorn bis hinten zu bedienen. "Ich fand das verblüffend", sagte sie im September 2019, ein Jahr vor ihrem Tod, dem "Le Monde": "In wessen Namen? Meinem Aufstand ging erst einmal ein großes Erstaunen voraus. Warum gab es diesen Unterschied, woher kam er? Es gab für mich keine Begründung für diese Maßnahme, noch ergab sie irgendeinen Sinn." Jemand, der auf die Welt komme, "ohne zu stören", so die Feministin, habe weder Geduld, noch Rücksichtnahme verdient. 1949 legte Halimi in Tunis den Eid als Anwältin ab.

Mehrere Vertreterinnen von Frauenverbänden, teilweise in schwarzen Anwalts-Roben, versammelten sich am Sonntag vor dem Panthéon in Paris, um für die Umbettung der am 28. Juli verstorbenen Gisèle Halimi in die französische Ruhmeshalle zu demonstrieren. Anlass war der Jahrestag des sogenannten "Bobigny-Prozesses", in dem die Anwältin 1972 ein minderjähriges Mädchen vertreten hatte, das nach einer Vergewaltigung abgetrieben hatte. Der Fall erregte nationale Aufmerksamkeit und hat nach Einschätzung der Pariser Stadträtin Danielle Simonnet die "Gesetze und die Geschichte" entscheidend verändert: "Wir möchten, dass diese großartige Frau ins Panthéon einzieht. Wir sind hier, um ihr dafür zu danken, dass sie für unsere Freiheit und für unsere Emanzipation gekämpft hat, und wir hoffen, dass die Republik ihr danken wird."

73 Männer, nur fünf Frauen

Auf Transparenten war zu lesen: "Sie gehört zu den großen Frauen, das dankbare Mutterland!", "Unsere Geschichte braucht auch Parität!", "Gegen Rassismus, Neokolonialismus, Gisèle, wir machen weiter!" Claire Charlès von der feministischen Vereinigung Les Effronté-es erinnerte daran, dass "nur fünf Frauen, aber 73 Männer" im Pantheon ruhten, "was kein Spiegelbild der Realität" sei, weil viele Frauen Geschichte geschrieben hätten. Sie fügte an: "Es ist Zeit, das Gleichgewicht zugunsten von Frauen, aber auch von Franzosen, die in Übersee geboren wurden, wiederherzustellen. Es ist Zeit, aus der Illusion einer Geschichte herauszukommen, die nur von weißen Männern gemacht wurde." In zwei Petitionen kamen bereits über 32 000 Unterschriften für eine Umbettung zusammen.