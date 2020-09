Wird eine Rose nach Kardinal Marx benannt?

Augsburg im August 2020. Oberbürgermeisterin Eva Weber verkündet - Corona bedingt im kleinen Kreis -, an wen der Augsburger Friedenspreis geht. Alle drei Jahre zeichnet die Stadt damit Persönlichkeiten aus, die sich für die Förderung interkonfessioneller Gemeinsamkeiten und die Verständigung zwischen den Religionen einsetzen. 2020 freuen sich Landesbischof Heinrich Bedford Strohm und Erzbischof Reinhard Kardinal Marx über die Auszeichnung.

Ein besonderes Geschenk

Auch Anna Weber freut sich, dass "ihr" Bischof den Preis gewonnen hat und fühlt sich in ihrem Engagement bestätigt: Mit der von ihr gegründeten ökumenischen Bürgerinitiative möchte sie Marx ein ganz besonderes Geschenk machen: eine neue Rosensorte namens "Reinhardia".

"Wir wollen mit unserer Initiative Kardinal Marx eine Rose widmen, denn er hat ja viel auf den Weg gebracht, was die Stellung der Frau in der Katholischen Kirche betrifft, dass Frauen in Führungspositionen kommen und dem wollen wir doch wirklich Nachdruck verleihen." Anna Weber, Bürgerinitiative Rose Reinhardia

Starke, große Blütenköpfe

Die neue Sorte will Anna Weber bei Thomas Gebert finden. Im Laden des erfahrenen Rosenzüchters sind viele neue Züchtungen zu haben. Aber ist auch die Richtige dabei, um sie "Rose Reinhardia" zu taufen? Außer dem Namen haben Anna Weber und ihre Mitstreiter schließlich noch weitere Wünsche: Als Farbton haben sie sich Kardinalsrot vorgestellt, außerdem soll die Sorte gut und tief im Boden verwurzelt sein und auch duften: "Rosenduft ist einfach herzöffnend, finde ich", sagt Anna Weber.

Genau das sei es, was man heute brauche. Thomas Gebert führt sie zu einer seiner Züchtungen: "Starke, große Blütenköpfe, das Blatt glänzend, das ist ein ganz tolles Stück!" Anna Weber ist sofort angetan: "Ich glaube, das ist sie", sagt sie und lacht: "Besser hätten wir uns das gar nicht vorstellen können!"

Prüfung: Ist der Name noch verfügbar?

Wer eine neue Rosensorte benennen möchte, muss zunächst prüfen, ob der Wunsch-Name noch frei ist. Thomas Gebert sieht dazu im Verzeichnis nach. Spontan hat er noch nichts von einer "Reinhardia" gehört – und die beiden haben Glück: Der Name ist noch nicht vergeben. Steht der Benennung der Rose "Reinhardia" zu Ehren von Kardinal Reinhard Marx also nichts mehr im Wege?

Erstmal müsste man den Kardinal fragen, ob er seinen Namen zur Verfügung stellen möchte, erklärt Thomas Gebert. "Sonst wäre es ja so, dass jemand mit der Rose einfach ein Geschäft macht, das er nicht haben will." Aber falls er einverstanden wäre, meint Gebert, könnte man zum Beispiel vereinbaren, dass jeweils ein Teil der Lizenz, die man bei Nachzüchtungen bezahlen muss, für soziale Zwecke gespendet werden wird. Ganz billig ist die "Rosentaufe" auch für die Initiatoren nicht. Immerhin aber kann jede und jeder solch eine Idee beim Züchter verfolgen.

Rose für den Kardinal - Fakt oder Fake?

Stimmt nun die Geschichte aus der BR-Sendung STATIONEN über die Bürgerinitiative, die eine Rosensorte nach dem Kardinal benennen möchte? Fest steht: Die Rose mit den schönen großen Blütenköpfen gibt es. Auch der Gärtner ist echt. Aber: Eine ökumenische Bürgerinitiative zur Neubenennung einer "Rose Reinhardia" gibt es nicht. Anna Weber heißt eigentlich Anja Bever. Geschichten erzählen ist ihr Beruf, deshalb gefällt ihr die Geschichte von der Rose Reinhardia – auch wenn sie frei erfunden ist.

"Der letzte Katholikentag endete doch mit dem Aufruf Freundschaft im Alltag zu leben und eine Kultur des Zuhörens zu entwickeln. Und dort, wo zugehört wird, wird auch erzählt. Und erzählen ist mein Metier." Anja Bever, Geschichtenerzählerin

Martin Luther hat schon eine Rose. Mit ihr siegelte er die Drucke seiner Texte. Und vielleicht gibt es eines Tages auch sie: die Rose Reinhardia für Kardinal Reinhard Marx.

