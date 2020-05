Wird die Gedenkstätte Babi Yar zum Abenteuer-Parcours?

In Babi Yar gibt es kein Denkmal, klagte der russische Dichter Jewgenij Jewtuschenko in seinem gleichnamigen, 1961 erschienenen Gedicht. Das Poem hatte politische Sprengkraft, denn die systematische Ermordung der Juden wurde von den Sowjets nicht als singulärer Vorgang des Zweiten Weltkriegs anerkannt.

Bis heute, sagt der niederländische Historiker Karel Berkhoff, der bis vor wenigen Wochen in Kiew an dem Projekt einer Gedenkstätte Babi Jar mitgearbeitet hat, muss man den Tatort regelrecht suchen: "Wenn man heute in Kiew ist und versucht herauszufinden, wo geschah was, dann ist das nicht leicht. Es gibt ein sowjetisches Denkmal, aber das ist nicht an der richtigen Stelle, und dann gibt es ganz weit weg auch eine Menora, ein jüdisches Denkmal, es gibt viele Denkmäler für Individuen, aber niemals wird ganz klar, wo ist es geschehen und wer wurde eigentlich ermordet. Das ist, weil die sowjetische Regierung, das ist schon eine Weile her natürlich, diese Regierung wollte eigentlich nicht, dass man reden würde über Juden als Opfer, das waren sowjetische Bürger. Jetzt ist es natürlich anders, aber niemand hat Regie übernommen. Also der Staat hätte das eigentlich machen sollen."

Grenze zwischen einst und jetzt wird aufgehoben

Die Regie für eine Gedenkstätte an der Kiewer Schlucht, in der im September 1941 in nur zwei Tagen 33.771 Männer, Frauen und Kinder erschossen wurden, haben schließlich vier russische Oligarchen übernommen, deren Familiengeschichten sich mit der Ukraine und teilweise direkt mit dem Massaker in Babi Yar verbinden. Im vergangenen Herbst ernannten sie Ilya Khrshanovsky zum künstlerischen Leiter eines zukünftigen Holocaust Memorial Center. Der Regisseur und Autor versteht sich auf "immersives" Theater, Rollenspiel und Gesamtkunstwerke, die die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart mühelos aufheben. Für sein DAU-Projekt etwa haben rund 400 Menschen drei Jahre lang in einem aufgegebenen Forschungsbetrieb in Charkiw sowjetisches Leben simuliert.