Wirbel um Putins Realitätsverlust: "Was hat das damit zu tun?"

Die Videoschalte mit Putin hatte sich der junge Gouverneur der Region Kaliningrad, Anton Alichanow (35), wohl etwas anders vorgestellt. Der Politiker musste sich öffentlich dafür entschuldigen, dass er für den Zusammenbruch der örtlichen Baubranche den Angriff auf die Ukraine verantwortlich gemacht hatte. "Was hat das damit zu tun?" blaffte Putin zurück. Es sei "überflüssig", auf den Krieg hinzuweisen, der habe mit der Wirtschaftskrise "absolut nichts zu tun".

Als der Gouverneur dazu ansetzte, sich zaghaft zu verteidigen, schnitt ihm Putin harsch das Wort ab: "Nicht nötig, ich weiß alles. Der Hinweis war ehrlich gesagt überhaupt nicht relevant. Ja, jetzt gibt es natürlich zusätzliche Schwierigkeiten, das ist alles klar. Aber ich hatte bereits früher gesagt, dass es im letzten Jahr schon einen Rückgang in der Baubranche um 48,9 Prozent gab."

"Wir brauchten Zeit"

Der in Russland viel beachtete Vorfall spricht einmal mehr für einen drastischen Realitätsverlust von Putin, denn Gouverneur Alichanow hatte lediglich darauf verwiesen, dass die Logistik in Kriegszeiten schwieriger geworden sei: "Wir haben immer noch viel im Ausland gekauft und uns auf den Transit durch das Gebiet der Nachbarstaaten verlassen. Wir brauchten Zeit, um die Versorgung an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das ist jetzt erledigt." Nach offiziellen statistischen Angaben ist die Lage der Baubranche in der Exklave Kaliningrad, die rundum von EU-Staaten umgeben ist, besonders katastrophal. Nur in Kalmückien soll die Situation demnach noch schlimmer sein, wie das russischsprachige Portal "The Insider" meldet.

"Die öffentliche Meinung beeindruckt Putin nicht"

Auch militärisch verliert Putin nach Einschätzungen der US-Geheimdienste das Vertrauen in seinen engsten Führungskreis und lässt nur noch seine eigene Meinung gelten, wie CNN erfahren haben will. Schon seit Tagen ist bekannt, dass Putin sich inzwischen selbst in kleinteiligste Entscheidungen seiner Generäle einmischt: "Er ist ganz klar sein eigener Herr. Er scheint nicht mal mehr den Experten innerhalb der Regierung oder des Kabinetts zu vertrauen. Daher ist es schwer vorstellbar, dass ihn die öffentliche Meinung nennenswert beeindruckt", zitiert CNN einen hohen NATO-Funktionär. Dabei sieht es nicht danach aus, dass Putin als Feldherr überzeugt: An manchen Stellen der Front soll ein russischer Soldat inzwischen sechs Ukrainern gegenüberstehen. Kein Wunder, dass im Kreml Stimmen laut werden, die das Einstellungsalter für Berufssoldaten deutlich heraufsetzen wollen.

Dass Putin in seiner "eigenen Welt" lebt, haben bereits viele Informanten kremlkritischer Medien bestätigt. Angela Merkel soll diesen Verdacht schon 2014 nach der Annexion der Krim gehabt haben. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer bestätigte diesen Eindruck nach seinem letzten persönlichen Treffen mit Putin im April: "Ich denke, dass er jetzt seiner eigenen Kriegslogik folgt. Er glaubt, dass er den Krieg gewinnt.“

"Putin ist im Kreml völlig isoliert"

Der Tunnelblick von Putin habe weniger mit seiner "psychischen Gesundheit" zu tun, obwohl die auch nachlasse, sondern mehr mit seiner völligen "Isolation", war in dieser Woche beim Recherche-Netzwerk "Istories" nachzulesen. Reisen habe Putin schon lange vor dem Krieg wegen der Pandemie drastisch reduziert, Besucher mussten zuvor zwei Wochen in Quarantäne, die meisten Mitarbeiter hätten ihn nur per Videoschalte zu Gesicht bekommen, sogar Kremlsprecher Dmitri Peskow.

"Wenn er damals jemanden empfangen und gesehen hat, dann nicht mehr als fünf Personen, den engsten Kreis. Es war sehr schwer, mit ihm zu arbeiten, alle Entscheidungen waren letztgültig, von denen man erfuhr. Er hat eine begrenzte Anzahl von Leuten um sich, die ständig in der Nähe sind – Adjutanten, die sich an seinen Zeitplan und seinen Tagesablauf halten, bis zu dem Punkt, an dem sie ihn morgens aufwecken. Es gibt eine Wohnung in der Präsidentenresidenz Nowo-Ogarjowo. Der Rest wird jetzt nicht benötigt", so eine Kreml-Quelle zur BBC. Darüber hinaus habe sich Putin schon länger durch extremes Misstrauen "ausgezeichnet".

Russische Scheinwelt

Leicht ist es derzeit freilich nicht, in Russland den Blick für die Realität zu bewahren, nicht mal für den Präsidenten. Die Medien sind sämtlich zensiert und auf "Kurs" gebracht, die Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz bestimmt die Propaganda, die Wirtschaftsdaten werden nach Belieben manipuliert, wie der angeblich "superstarke" Rubelkurs beweisen soll. Der Handel ist dermaßen reglementiert, dass dessen vermeintlicher Wert nach Meinung von Experten eigentlich nur eines widerspiegelt: Dass Russland keine Marktwirtschaft mehr ist, sondern sich in eine Scheinwelt geflüchtet hat. Selbst Duma-Abgeordnete fürchten inzwischen, dass die Bevölkerung von einer Schuldenlawine erfasst wird, weil der Finanzmarkt durch Eingriffe des Kreml völlig durcheinander geraten ist.

So sehr sich der Präsident auch in seine eigene Welt zurückziehen mag, was seine Sicherheit betrifft sei er bestens im Bilde, behaupten demnach die US-Geheimdienste. Putin nehme das Meinungsklima in seinem Land durchaus "feinfühlig" wahr und reagiere auf eventuell zunehmende Proteste mit entsprechend harten Gegenmaßnahmen. Doch bisher gibt es über Einzelfälle hinaus keine Anzeichen für massenhaften Widerstand der Russen gegen den Krieg, auch wenn Anschläge auf Rekrutierungsbüros Schlagzeilen machten.

Soziologe: Russische Gesellschaft wartet "Aufprall" ab

Die gegenwärtige Befindlichkeit der russischen Gesellschaft insgesamt sei aktuell mit einem Menschen zu vergleichen, der von einem Dach fällt und den Boden noch nicht erreicht hat, so der Soziologe Wladimir Zwonowsky aus Samara, der mit einigen Kollegen seit Wochen regelmäßig mit Umfragen den Seelenzustand seiner Landsleute zu ergründen versucht. Die meisten seien völlig "orientierungslos" und warteten den "Aufprall" ab, weil sich erst dann herausstellen werde, welche Auswirkungen der Krieg tatsächlich auf ihr Leben haben werde.

"Der Verlust der Meinungsfreiheit, die mangelnde Möglichkeit, mit Verwandten im Ausland zu kommunizieren, die nicht vorhandene Möglichkeit zu reisen und die Verschlechterung der Beziehungen zu anderen Ländern sind aus Sicht der Gegner der Invasion die wichtigsten Nachteile, die der Krieg mit sich gebracht hat", so Zwonowsky. "Befürworter des Krieges haben Einschränkungen der Meinungsfreiheit gar nicht bemerkt und haben eher Angst um Einkommen, Arbeit, gewohnten Komfort und Reisemöglichkeiten." Eine Nation in der Schwebe, aber nicht in der Schwerelosigkeit.