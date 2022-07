"Wir waren perplex": Streit um Dreadlocks nach Konzertabbruch

Die Aufregung kommt um eine Woche verzögert: Am 18. Juli trat die schweizerische Mundart-Band "Lauwarm" in der Berner "Brasserie Lorraine" auf. Während des Konzerts sollen "mehrere Menschen unabhängig voneinander" auf die Musiker zugekommen sein und ihr "Unwohlsein mit der Situation" geäußert haben, so die "Berner Zeitung". Grund dafür: Die Debatte um "Kulturelle Aneignung". Demnach halten es Kritiker für unpassend und rassistisch, wenn weiße Künstler sich mit den typischen Kennzeichen schwarzer Kollegen schmücken, in diesem Fall Dreadlocks ("Rastalocken"), also kunstvoll verfilzten Haaren, wie sie in der Reggae-Szene unter Musikern und Fans verbreitet sind. Die Vertreter der "Wokeness", also der politischen Korrektheit, sehen Dreadlocks als Ausdruck schwarzer Identität und halten es folgerichtig für anmaßend, wenn Weiße sie bedenkenlos als Mode-Accessoire "missbrauchen".

"Sie hätten ja einfach gehen können"

Bandleader Dominik Plumettaz sagte dem Schweizer Blatt "20 Minuten": "Bis heute weiß ich nicht, wer die Kritik geäußert hat, wer von den Gästen sich unwohl gefühlt hat, weil wir als weiße Männer mit Rastas Reggae spielen. Dass die Kritiker sich nicht zu erkennen geben, sondern im Versteckten bleiben, stört mich sehr. So kann ich mich auch nicht mit ihren Argumenten auseinandersetzen und darauf reagieren." Diejenigen, die Anstoß genommen hätten, hätten ja "einfach gehen können", so der Musiker. Stattdessen sei das Konzert auf Druck des Veranstalters in der Pause abgebrochen worden, obwohl die "Stimmung super" gewesen sei.

"Das Publikum hat getobt"

"Wir waren total überrascht und perplex. Ich habe von kultureller Aneignung noch nie gehört, ich wusste gar nicht, was das ist. Wir waren zuvor noch nie mit diesem Vorwurf konfrontiert. Danach richtete der Veranstalter, die Verantwortlichen der Brasserie Lorraine, ein paar Worte ans Publikum, und dann gab es einen Riesen-Shitstorm", so Plumettaz. Das Publikum habe "getobt": "Die Leute haben nicht verstanden, dass das Konzert abgebrochen wird. Wir sind dann geblieben, weil wir die Unterstützung aus dem Publikum gespürt haben. Während drei Stunden haben wir Gespräche geführt mit Leuten."

"Wir könnten es auch Überforderung nennen"

In einer Stellungnahme der "Brasserie Lorraine" auf deren Netz-Seite heißt es, es werde nicht behauptet, mit dem Konzertabbruch "das Richtige" getan zu haben, es einfach weiterlaufen zu lassen, habe sich allerdings "falsch angefühlt": "Wir könnten es auch Überforderung nennen." Die Diskussion sei "hochkomplex und emotional", so die Veranstalter: "Wenn vor zwei Jahren die gleiche Band gespielt hätte, wären die Reaktionen vielleicht anders gewesen. Auch uns war zu wenig bewusst, welche Tragweite dieses Thema hat und was es mit Menschen machen kann."

Für den 19. August wurde eine Diskussionsveranstaltung angekündigt: "Erstens, welches sind die problematischen Aspekte kultureller Aneignung in einer postkolonialen Gesellschaft? Welche Herrschaftsstrukturen stecken dahinter, dass dies bei Menschen 'schlechte' diskriminierende Gefühle auslöst. Was können wir an unserem Verhalten ändern? Was hat das schweizerische Asylsystem damit zu tun?" Zweitens soll es darum gehen, dass die gegenwärtige Auseinandersetzung etwas "sehr destruktives" habe und sich "Fronten" gebildet hätten.