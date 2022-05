"Wir waren kurzsichtig": So hadert Russland mit sich selbst

Eine der Folgen der "kurzsichtigen Politik" Alexanders II. sei "ein starker Mangel an nationalem Verwaltungspersonal in den Ländern Kleinrusslands", also der heutigen Ukraine, gewesen. Es habe an Bediensteten gefehlt, die im "Geiste der Loyalität gegenüber der Metropole St. Petersburg" erzogen worden waren. Und was aus heutiger Sicht wohl noch viel verhängnisvoller war: "Repression weckt nicht nur Ressentiments, sondern auch den Wunsch nach Rache." Alexander II. fiel einem Attentat mit Dynamit zum Opfer, nach Bovts Angaben organisiert auch von ukrainischen "Terroristen".

Stalin machte es genau umgekehrt

Umgekehrt hätten die Bolschewisten ab 1923 mit ihrer Nationalitätenpolitik die "Ukrainisierung" massiv gefördert, und zwar auch in Gebieten, die historisch gar nicht zur Ukraine gehörten, wie dem Nordkaukasus. Doch Stalin habe sich für einen "großen Spezialisten" in der "nationalen Frage" gehalten und auch den überwiegend russisch geprägten Donbass der Ukraine zugeschlagen, um dort das "proletarische Element" zu stärken. Ab 1. Januar 1926 sollte jeder schriftliche Verkehr der Behörden nur noch auf Ukrainisch stattfinden, was sich allerdings als illusorisch herausgestellt habe.

"Bestimmt war sich Stalin sicher, dass er die historischen Fehler des Zaren korrigierte", so Bovt: "Allerdings griff er zur selben Harke: In der nationalen Politik kann man nicht in Soldatenstiefeln unterwegs sein und 'Kavalleriemethoden' anwenden, nach dem Motto 'Den Polen zum Trotz', weil damals Teile der ukrainischen Bevölkerung im polnisch kontrollierten Galizien und Wolhynien der Unterdrückung ausgesetzt waren."

"Pennsylvania machte es besser"

In dem Gebiet, in dem Stalin seine "Ukrainisierung" durchgeführt habe, habe der "nationale Radikalismus" gar keinen fruchtbaren Boden gefunden, und als der Diktator ab 1939 Massendeportationen anordnete, sei die Begeisterung sowieso stark abgeflaut.

Russland hätte sich besser am Umgang mit deutschen Einwanderern im amerikanischen Pennsylvania orientieren sollen, bilanziert Georgi Bovt. Dort habe von den Neulingen niemand verlangt, Englisch zu sprechen, das habe sich vielmehr durch den Alltag so ergeben. Und auch in Katalonien sei Spanisch ja bisher nicht verboten: "Natürlich waren in Russland all diese republikanischen Umgangsformen in alten Zeiten nicht denkbar. Obwohl im Zarenreich durchaus das Potenzial vorhanden gewesen wäre, ebenfalls als 'Schmelztiegel' der Nationalitäten zu wirken."