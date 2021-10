"Wir waren erschrocken": So schüchtert China deutsche Unis ein

"Das ist etwas, was uns in dieser Form natürlich nicht gefällt", sagt der China-Kenner Markus Taube gegenüber dem BR. Und sein Frust ist nachvollziehbar. Auf Druck einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums und der Universität von Wuhan wurde eine geplante Online-Veranstaltung über das im vergangenen Juli beim Piper-Verlag erschienene Buch "Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt" zunächst abgesagt. Die Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges waren ursprünglich von den Konfuzius-Instituten in Hannover und Duisburg/Essen eingeladen worden, am 27. Oktober aus ihrer Biografie zu lesen. Doch es kam nach Angaben des Leibniz-Konfuzius-Instituts in Hannover, einem von der dortigen Universität unabhängigen Verein, zu "Meinungsverschiedenheiten" mit den chinesischen Partnern, die ein "Festhalten an dem Format und eine Mitwirkung" unmöglich gemacht hätten. Im Klartext: Chinas Regierungsvertreter traten auf die Bremse.

"Wir lassen uns nicht unter Druck setzen"

Von der Duisburger Uni hieß es, die Leitung sei "irritiert", die Leibniz Universität Hannover teilte in einer Presseerklärung mit, das sei "nicht akzeptabel, befremdlich und unverständlich". Eine Pressesprecherin verwies im Gespräch mit dem BR darauf, dass "jedenfalls kein anderer Fall bekannt" sei, wo "von Seiten Chinas interveniert worden wäre hinsichtlich irgendeiner Veranstaltung". Wörtlich sagte die Sprecherin: "Wir werden uns nicht von China unter Druck setzen lassen, ganz bestimmt nicht. Wir freuen uns, wenn wir die Lesung machen können." Eine entsprechende Einladung der Universität sei bereits erfolgt. Wichtig ist den Uni-Vertretern, dass das örtliche Konfuzius-Institut "autark" sei, seine Veranstaltungen also vollkommen eigenständig plane. Gleichwohl ist die in Hannover lehrende Professorin Steffi Robak Direktorin des Konfuzius-Instituts, neben der "Vize-Leiterin" und Architektur-Professorin Lin Cai von der Tongji-Uni.