"Wir sind sowieso verratzt": Lehár-Festspiele in Bad Ischl

Wenn der Weltuntergang schon unvermeidlich ist, dann sollte auf keinen Fall die passende Musik dazu fehlen. Operette natürlich, die war ja schon immer ein Tanz auf dem Vulkan, und der war ja zu allen Zeiten in Mode - obwohl, heute hat der Songtext "Es liegt alles in Scherben, wir müssen verderben" aus Paul Linckes "Frau Luna" (1899) womöglich doch besonders viel Aktualität, so düster, wie die internationalen Schlagzeilen nun mal gerade sind. Und wo wäre für solch fröhlich-morbide Töne die angemessenere Kulisse als ausgerechnet in Bad Ischl, dem Ort, an dem Kaiser Franz Joseph jahrelang seine Sommerfrische verbrachte und schließlich im Greisenalter die Generalmobilmachung für den Ersten Weltkrieg unterschrieb?

"Lehár ist Synonym für gehobene Unterhaltung"

Ja, die Gedanken schweifen weit an der Traun, aber melancholisch muss in der Inszenierung von Ramesh Nair wirklich niemand werden. Der ganz besondere "Duft" der Berliner Luft verfehlte selbst beim Publikum im Salzkammergut nicht seine Wirkung, obwohl die Zuschauer anfangs mit Paul Lincke und dessen forscher Gangart doch etwas fremdelten. Kein Wunder, schließlich sind es die Lehár-Festspiele, warum steht dann Stimmungstheater von der Spree auf dem Programm? Intendant Thomas Enzinger gegenüber dem BR: "Für mich ist Lehár das Synonym für gehobene Unterhaltung, so empfinde ich es. Natürlich haben wir jedes Jahr auch ein Stück von Lehár im Programm, aber auch viele andere, da gehört eben auch 'Frau Luna' dazu, also Revueoperette war in meiner Intendanz immer sehr stark vertreten."

In dieser Saison ist Lehár allerdings nur halbszenisch zu erleben, und zwar seine erste Operette überhaupt, "Wiener Frauen" (1902), also auch ein Werk der vorletzten Jahrhundertwende, als Europa bereits ziemlich todessehnsüchtig und vor allem mächtig "nervös" war.