"Wir sind Schurkenstaat": Russische Schüler denunzieren Lehrer

Bei dieser Meldung aus dem zentralrussischen Pensa fühlen sich Brecht-Fans an dessen Stück "Furcht und Elend des III. Reiches" erinnert, wo Eltern plötzlich panische Angst vor ihrem eigenen Sohn haben. Der nämlich hat eine kritische Bemerkung seines Vaters gegen die NS-Presse aufgefangen und verabschiedet sich kurz darauf, um "Schokolade kaufen" zu gehen. Ob er tatsächlich zur Gestapo oder zum Süßwarenladen unterwegs ist, bleibt bis zum Ende der Szene offen. Immerhin: Damals gab es noch keine Smartphones, mit denen sich sämtliche Gespräche ohne großen Aufwand mitschneiden lassen.

"Russland muss sich erst mal zivilisiert verhalten"

Der Englisch-Lehrerin Irina Gen (55) wurde das in Pensa nun zum Verhängnis. Als sie von einer Schülerin der Sportschule, an der sie seit zwanzig Jahren unterrichtet, gefragt wurde, warum Russland derzeit von der Teilnahme an europäischen Wettbewerben ausgeschlossen ist, reagierte die Pädagogin unvorsichtigerweise sehr emotional. Sie finde das "richtig", sagte sie und ergänzte: "Bis Russland anfängt, sich zivilisiert zu verhalten, wird das ewig so weitergehen. Sie begannen, die Westukraine zu bombardieren. Die Westukraine! Es ist überhaupt nicht klar, was die Westukraine damit zu tun hat! Sie wollten Kiew erreichen, Selenskyjs Regierung stürzen. Das ist eigentlich ein souveräner Staat, es gibt eine souveräne Regierung."

Als Schüler einwandten, sie kenne womöglich nicht "alle Details", ereiferte sich die Lehrerin: "Ich nutze 100, 200 verschiedene unabhängige Quellen. Und Sie haben sich keine einzige Quelle angesehen! Wir haben ein totalitäres Regime. Jede abweichende Meinung gilt als Gedankenverbrechen. Wir werden alle 15 Jahre bekommen! Und unter anderem werde ich jetzt 15 Jahre riskieren. Das ist natürlich falsch, Sie haben damit nichts zu tun, ist schon gut. Aber wir sind ein Paria-Land, wir sind Nordkorea. Ein Schurkenstaat! Wir werden jetzt nirgendwo akzeptiert. Die Weltgemeinschaft ist überrascht, wie man sich in der zivilisierten Welt so verhalten kann."

Vorwurf: "Fälschungen" gegen die russische Armee

Eine Schülerin, die im Juni nach Tschechien fahren wollte, wurde von Irina Gen mit den Worten entmutigt, bis Juni werde sich gar nichts ändern, sie könne höchstens damit rechnen, an Karate-Kämpfen in einer der beiden ostukrainischen, international nicht anerkannten "Volksrepubliken" teilzunehmen.

Die Schüler verbreiteten einen Mitschnitt des Auftritts über Telegram, daraufhin wurde Gen festgenommen, allerdings gegen Kaution bis zur Verhandlung auf freien Fuß gesetzt. Der Anklagevorwurf laut Staatsanwalt: "Fälschungen" über die russische Armee. Der Lehrerin droht bis zu zehn Jahren Haft oder eine Geldstrafe bis zu fünf Millionen Rubel (ca. 54.000 Euro). Die Schüler wurden von der Lokalzeitung für ihre "souveräne Wachsamkeit" gelobt.

Im örtlichen Netz gab es eine lebhafte bis aggressive Debatte, wobei die einen das Abhören der Lehrerin als "Gemeinheit" kritisierten und andere mutmaßten, die Schule sei wohl vom Geheimdienst gesponsort, andere jedoch die Pädagogin als "Ratte" verunglimpften, die für ihre "Lügen" zurecht bestraft werde.

Zahlreiche weitere Fälle von Denunziationen

Der Fall ist nur einer von mehreren, die in den vergangenen Tagen bekannt wurden. Marina Dubrova (57) zum Beispiel, eine Englischlehrerin an der Schule Nr. 6 in der Stadt Korsakow (Region Sachalin) wurde wegen "Antikriegs-Propaganda" zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel verurteilt. Sie zeigte sich in einem Interview schockiert über das Ausmaß des Hasses unter ihren Schülern: "Deshalb habe ich am Ende des Unterrichts begonnen, ein Video 'Welt ohne Krieg' aufzunehmen. Kinder singen darin einfach ein Lied auf Russisch und Ukrainisch. Der Clip hat mich sehr berührt und ich wollte, dass die Schüler den Song hören und fühlen." Auch Dubrova wurde aufgrund einer Audio-Aufzeichnung festgenommen.

Dazu passt, dass kürzlich ein Schüler in russischen Medien Schlagzeilen machte, der sich von seiner Mutter ein "Z" in den Hinterkopf rasieren ließ, mit der Begründung, er sei ja schließlich "für Russland". Auch diese Szene hätte Bertolt Brecht erfinden können.