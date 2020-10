Wir sind Nürnberg: Menschen machen Stadtgeschichte

Amateurfilme dringend gesucht

Nicht nur Gegenstände und Unterlagen werden gesucht, sondern auch Amateurfilme. Die seien besonders wertvoll, so Janina Rummel. "Bewegtbildaufnahmen halten das Stadtbild zu einem gewissen Zeitpunkt fest, aber nicht aus diesem klassischen öffentlichen Blickwinkel, sondern aus dem individuellen Blickwinkel und das ist unfassbar faszinierend."

So wie die Amateurfilme von Johannes Julius. Er war Postbote in Nürnberg und zog in seiner Freizeit mit der Film- und Fotokamera durch die Stadt. Seine Aufnahmen zeigen Alltagsszenen aus den 1940er- und 1950er-Jahren und wurden vom Stadtarchiv digitalisiert.

Stadtgeschichte online entdecken

In einer neuen virtuellen Ausstellung zeigt das Stadtarchiv eine Auswahl der Beiträge, die das Projekt "Menschen machen Stadtgeschichte" erreicht haben. Durch Interviewausschnitte, Fotos und Videos bekommen Besucherinnen und Besucher Informationen zu den einzelnen Geschichten. Die Ausstellung ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar, um dem internationalen Charakter der Kulturhauptstadtbewerbung N2025 zu entsprechen.

Selbst etwas im Keller gefunden?

Wer selbst auch noch persönliche Gegenstände beim Stadtarchiv abgeben oder seine Geschichte teilen möchte. Hier gibt es nähere Informationen zur Teilnahme.