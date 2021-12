Wir sind noch da! - Mutige Frauen aus Afghanistan

"Sie haben ihr Zuhause verloren", sagt Nahid Shahalimi: "Sie haben ihr gesamtes Lebenswerk verloren innerhalb von Tagen, nicht Wochen, nicht Monaten - innerhalb von Tagen." Die Künstlerin, Filmemacherin und Aktivistin ist schwer mitgenommen von dem, was mit den Frauen in ihrem Heimatland passiert. Sie ist in Afghanistan aufgewachsen, immer wieder hingereist – und in Kontakt mit vielen Frauen. "Wir sind noch da!" heißt ihr Buch, in dem sie Afghaninnen zu Wort kommen lässt. Mit der Machtübernahme der Taliban sind die mutigen Frauen Afghanistans in Lebensgefahr geraten, sagt Nahid Shahalimi: "Das ist eine große Schande. Es macht uns alle sprachlos. Immer noch."

"Die Menschen haben genug von Typen, die sie zu irgendetwas zwingen wollen"

Nahid Shahalimi lebt heute in München. 1985 floh sie als Elfjährige mit ihrer Mutter über Pakistan nach Kanada. Immer wieder kehrte sie in ihre Heimat zurück für ihre Porträts von Frauen: von Aryana Sayeed zum Beispiel, eine der berühmtesten Popsängerinnen des Landes. 2013 wurde eine Fatwa gegen sie ausgesprochen, da sie sich im Fernsehen ohne Kopftuch und tanzend präsentiert hatte, sagt Nahid Shahalimi: "Die Menschen haben genug von alldem, haben genug von Typen, die sie zu irgendetwas zwingen wollen. Von Extremisten, von Leuten, die die Religion missbrauchen: Die wollten sie töten. Jeden Tag. Aber trotzdem hat sie gegen alle, sogar ihre eigene Familie, ihren Fuß auf dem Boden festgelegt und gesagt: Afghanistan ist mein Land und ich werde nie meine Leute allein lassen."

Mentale Traumata

Es sind die Geschichten von 13 mutigen afghanischen Frauen, die Nahid Shahalimi nach dem Fall Kabuls zusammengetragen und herausgegeben hat. Ein Akt des Widerstands: "Es gibt mentale Traumata, so groß, dass viele von Suizid sprechen. Viele werden ihr eigenes Leben nehmen, weil unter diesem Dach ist es undenkbar zu leben." Frauen wie die Fotografin und Aktivistin Fatimah Hossaini. Sie musste im August aus Kabul fliehen. Fatimah Hossaini fotografierte in ganz Afghanistan selbstbewusste Frauen. Nach Übernahme der Taliban sind solche Fotos undenkbar geworden. Nahid Shahalimi unterhält ein dichtes Netzwerk mit afghanischen Frauen weltweit. Die weibliche Intelligenzia Afghanistans lebt jetzt verstreut über viele Länder. Vor der Entwicklung in ihrer Heimat haben sie lange gewarnt. Etwa Mariam Safi im März 2018 vor den Vereinten Nationen: "Aus sicheren Gegenden wurden Kriegsgebiete. Vom Land bis in die Stadt. Die Taliban, das ihnen angeschlossene Haqqani Netzwerk und IS-Kämpfer, greifen jetzt Zivilisten an. Frauen und Kinder eingeschlossen."