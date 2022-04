"Wir sind keine Militärdiktatur": Zensur empört Russlands Medien

Schon lange müssen sich russische Medien für "Fälschungen" über die Armee und Regierung verantworten und jederzeit mit Abmahnungen, Strafbefehlen oder gar einen Verbot rechnen. Doch jetzt dreht die Duma, das russische Parlament, erneut an der Zensur-Schraube. Kommt das Gesetz durch, stünden auch Zitate aus anderen Medien unter Strafe, wenn es um "Fälschungen" geht. Außerdem soll es möglich sein, unliebsame Medien jederzeit "ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen" zu blockieren und aufzulösen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft das für angebracht hält.

"Von morgens bis abends Zensur"

Selbst Teile der regierungsnahen Presse sind hellauf empört. In der viel gelesenen Moskauer Zeitung "Moskowski Komsomolez" (MK) heißt es: "Leben unsere Volksvertreter in einer anderen Realität? Ich möchte sie daran erinnern, dass in unserem Land kein Militärregime eingeführt und kein Notstand ausgerufen wurde." Der Gesetzentwurf widerspreche direkt der Verfassung der Russischen Föderation, die das Verbot von Zensur und Redefreiheit garantiere. Die Zensurbehörde Roskomnadzor (RKN) warne bereits "von morgens bis abends die Medien", die Gerichte sperrten Websites: "Was brauchen wir noch?"

Jetzt wird auch schon Jewtuschenko gesperrt

Kein einziges Medienunternehmen, nicht mal die staatlichen, könne nur mit offiziellen Pressemitteilungen und Zitaten von Regierungsvertretern arbeiten. Es sei "im Grunde UNMÖGLICH". Und die Leser bräuchten solche Massenmedien sowieso nicht, "außer vielleicht die Behördenvertreter". Beeindruckend, wie forsch die durchaus "patriotische" MK den Standpunkt der Redaktion äußert. Sie zitiert Alexis de Tocqueville: "Wenn ich mich zwischen einer Regierung ohne Zeitungen oder Zeitungen ohne Regierung entscheiden müsste, würde ich mich ohne zu zögern für Letzteres entscheiden."

Derweil werden die Entscheidungen der RKN immer absurder. Zuletzt sperrten sie sie sogar die englischsprachige Einspielung des Liedes "Meinst du, die Russen wollen Krieg?" in der Interpretation von Stalinpreisträger Mark Naumowitsch Bernes (1903 – 1969). Der Text stammt von sowjetischen Vorzeigedichter Jewgeni Jewtuschenko (1932 – 2017). Begründung von RKN für die Sperre: In den Kommentaren des Youtube-Videos sein eine "abgewandelte Form" des Gedichts zu lesen, die vom russischen Justizministerium als "extremistisch" eingestuft werde. Um welchen Text es genau geht, wurde nicht mitgeteilt.