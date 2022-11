"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Der Fall Reemtsma als Film

Johann Scherer liegt im Bett und schläft. Durch die halb zugezogenen Vorhänge fällt Licht ins Zimmer. Es ist der Morgen des 27. März 1996. Dann streichelt eine Hand über Johanns Rücken, es ist die seiner Mutter, und der 13-Jährige wacht auf.

Die Kamera ist nah dran an den Figuren. Das Licht- und Schattenspiel im Zimmer vermittelt Geborgenheit. Regisseur Hans-Christian Schmid inszeniert das zu Beginn seines neuen Films so, wie man das schätzt bei ihm: Ohne Aufgeregtheit, ohne großes Drama, sondern mit konzentrierter Besonnenheit. Sofort ist man drin in dieser Geschichte, fängt an, in den Gesichtern, die in der Darstellung eher nüchtern bleiben, etwas zu lesen, Gefühle zu dechiffrieren – etwa wenn die Mutter sachlich, aber doch mit großer Eindringlichkeit erzählt, was sich in der Nacht zugetragen hat.

Eine Entführung aus Sicht der Angehörigen

Hans-Christian Schmid und seinen Co-Drehbuchautor Michael Gutman hat an dieser Entführung die Innensicht interessiert. Das Opfer spielt keine Rolle, sondern das Leben der Angehörigen steht im Fokus. Das ist sozusagen Schmids und Gutmans Markenzeichen – familiäre Konstellationen zu erforschen. Das war bei der Komödie "Nach fünf im Urwald" so, dann bei dem Exorzismusdrama "Requiem", und bei der Tragikomödie über eine depressive Mutter "Was bleibt". Nun also nach zehn Jahren und der TV-Serie "Das Verschwinden" wieder ein Kinofilm: "Wir sind dann wohl die Angehörigen" berichtet, wie der Titel das im Ton schon vorgibt, mit sanftem Sarkasmus von übereifriger Ermittlungsarbeit und von Polizeipannen bei der 33 Tage dauernden Entführung des Hamburger Mäzens und Sozialforschers Jan Philipp Reemtsma. Der Film basiert auf dem Buch des damals 13-jährigen Sohnes Johann und erzählt die Geschehnisse entsprechend aus seiner Sicht, erklärt der Regisseur: "Wir haben versucht, uns genau auf diesen Kern zu konzentrieren und das True-Crime-mäßige eher auszublenden."

Keine True-Crime-Geschichte

Eher meint in diesem Fall: Die Ermittler, die sich im Haus der Familie in Hamburg-Blankenese einrichten, sind zwar da, bilden aber nur den Hintergrund für das Gefühlskarussell, das bei Johann und seiner Mutter Schwung aufnimmt. Der Film spielt zu großen Teilen im Wohn- und Esszimmer, in dem sich die Angehörigen und die Polizisten ständig begegnen, als handle es sich um ein soziales Experiment. Hans-Christian Schmid inszeniert das gewohnt sensibel und mit großartigen Schauspielern. Vor allem der junge Claude Heinrich als Johann vermittelt bei aller pubertären Verstocktheit der Figur seine innere Entwicklung umwerfend gefühlsoffen.

"Wir sind dann wohl die Angehörigen" ist dennoch als Kinofilm nicht gänzlich überzeugend. Bisweilen erinnert die Inszenierung eher an TV-Formate wie den "Tatort" oder den "Polizeiruf". Der Fokus auf Johann wird nicht durchgehalten, Kamera und Schnitt verlieren ihn gewissermaßen immer wieder aus den Augen. Im Detail ist sichtbar, was dem großen Ganzen fehlt.

Ein Film ohne klare Erzähl-Perspektive

Ein Beispiel: Die Ermittler, der Anwalt der Familie und Johanns Mutter sitzen am Wohnzimmertisch und reden. Der 13-Jährige steht schließlich konsterniert auf und verlässt den Raum. Die Kamera folgt ihm kurz und entscheidet sich dann doch, nicht bei ihm zu bleiben. Schnitt. Wieder die Szene am Tisch. Später beobachtet Johann, wie seine Mutter draußen mit dem Einsatzleiter spricht. Statt seine Perspektive konsequent durchzuhalten, sind wir mit draußen dabei. Hans-Christian Schmid sagt dazu: "Das zeigt für mich dann auch diesen Gegensatz: Wie ist es, im Haus zu sein – was passiert außerhalb? So dass wir immer gesagt haben, die Kamera soll sich unterordnen, die soll sich gar nicht so wichtig nehmen, sondern wir wollen den Leuten, die da sitzen und deren Schicksal sich entscheidet, einfach zugucken."

Dieses reaktive Zugucken entwickelt zunehmend etwas Willkürliches. Einzelne Szenen sind durchaus spannend, aber dem Film in seiner Gesamtheit fehlen dann doch eine eindeutige Haltung und damit auch die Dringlichkeit, warum jetzt diese ganze Geschichte erzählt werden muss.