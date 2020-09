"Wir sind da noch – wie soll ich sagen? – zu jung, zu wild"

Am 25.9.2020 ist das neue, das dritte Album der Band Pam Pam Ida aus dem oberbayerischen Sandersdorf erschienen. "Frei" heißt es. Am Freitagabend gab Pam Pam Ida ein Release-Konzert in der Bayern 2-StudioClub-Reihe. Christoph Leibold hat mit Frontmann Andreas Eckert über das neue Album gesprochen.

Christoph Leibold: "Frei", der Titel der neuen Platte, ist denkbar knapp. Aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenfass, das man mit so einem kleinen Wörtchen aufmacht. Inwiefern treibt dieser Begriff Sie um, dass Sie ihn zum Albumtitel gemacht haben?

Andreas Eckert: Er ist natürlich ein so großer Begriff, dass er nicht direkt eine Geschichte oder Handlung oder irgendeinen Umstand vorgibt, dass man das sofort mit einer bestimmten Sache, etwas Aktuellem oder so, verknüpft. Natürlich, Corona liegt nahe. Aber eigentlich haben wir uns bloß gedacht, ein bisschen größenwahnsinnig sind wir schon manchmal. Und da passt so ein extrem großer Titel wie "Frei" sehr gut dazu.

Als Künstler stecken Sie immerhin nicht in der Mühle eines streng geregelten Arbeitstages nach dem "From-Nine-to-Five"-Muster. Aber welchen anderen Zwängen unterliegen Sie vielleicht in Ihrem Beruf, in die Sie eingesperrt sind?

Ich unterliege genau solchen Zwängen, wie sie jeder andere kennt. Oder Ängsten. Oder dass man den Arsch nicht hochkriegt. Es gibt ja so viele Sachen, die einen unfrei machen. Aber mich jetzt komplett darzulegen, das mag ich nicht. Es soll auch jeden selber anregen, zu überlegen: Was meint der Eckert jetzt da? Und was trifft auf mich zu? Das ist eigentlich das, was mich beschäftigt. Eingesperrt sein, frei sein – das sind einfach große Bilder, mit denen spiele ich gern.

Dann halten wir uns an die Lieder, die Liedzeilen. Ein Zitat aus dem Song "Frei sein", da heißt es – das übersetzte ich ins Hochdeutsche –: "Ich spüre genau, dass mir im Genick hinten ganz viel Gewicht hängt." Ihre ersten beiden Alben waren sehr erfolgreich. Inwieweit hängt das womöglich schwer an Ihnen und macht Sie unfrei? Erfolg verpflichtet ja auch immer.

Das stimmt, man spürt schon Druck. Den macht man sich natürlich zum Großteil selber. Aber ich finde, Druck zu spüren, ist ja nicht das schlimmste. Wir sind sehr froh, dass wir in der bayrischen Musiklandschaft angekommen sind und dass wir auf Bayern2 gespielt werden. Insofern ist es schön, wenn man ein bisschen Druck spüren darf.

Trotzdem: Wie macht man sich frei von den Erwartungen, zum Beispiel beim Liederschreiben? Von den Erwartungen, die andere an einen haben, aber die man auch an sich selbst hat als Musiker?

Im Moment des Liederschreibens gibt es keine Erwartungen. Da schaut man einfach, was passiert. Aber ich denke natürlich danach, hmm, ist die Nummer jetzt gut genug gewesen? Es ist ja auch nicht so, dass man da einfach elf Songs schreibt, dann auf das Album klatscht und sagt: Das ist es jetzt! Sondern es gab natürlich andere Songs, die wir rausgelassen haben, die nicht dazu gepasst haben oder nicht gut genug waren, je nachdem.

Frei sein, unabhängig sein zu wollen – das ist der eine Impuls. Aber es gibt ja auch den gegensätzlichen Wunsch, nämlich nach Dazugehören-Wollen und irgendwo Ankommen. "Irgendwo werde ich mich finden" heißt es im Song "Ma wead seng". Wo finden Sie zu sich? Am besten in der Musik oder auch anderswo?

Musik ist definitiv eine Sache, die mich sehr glücklich und zufrieden macht, vor allem wenn ich es praktiziere. Wenn ich Musik höre, dann auch. Aber eben vor allem beim Praktizieren. Aber es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel einfach mal das Gefühl haben zu können, nichts zu müssen, nicht irgendwo parat stehen zu müssen. Natürlich ist es etwas Schönes, bei manchen Sachen gebraucht zu werden. Aber in den Anfangszeiten vom Lockdown habe ich schon gemerkt, es ist schön daheim, es ist ruhig daheim. Wir haben viel Natur. Man kann auch Gedankenreisen antreten und sich selbst hinterfragen, oder die Umstände, in denen man gerade lebt. Man kann die ganze Gesellschaft analysieren, das ist auch schön.

Wobei: Frontale Gesellschaftskritik suchen Sie, glaube ich, eher selten, sondern sie versuchen, dass eher in Bilder zu packen in ihren Texten, oder?

Zu belehren, das ist schwierig! Das muss man können. Da gibt es andere Interpreten oder Künstler, die haben das drauf. Die haben da auch das gewisse Standing. Wir sind da noch – wie soll ich sagen? – zu jung, zu wild. Darf man das so sagen? Man kann das vielleicht schlecht sagen, weil der Charlie, unser Bassist, hatte gerade einen Hexenschuss. Also wir kommen auch schon langsam ins Alter. Aber was die frontale Gesellschaftskritik angeht, die ist in unseren Songs wirklich nicht vorhanden. Das neue Album ist sehr persönlich, einfach mit einer sehr optimistischen Grundstimmung und viel Beats. Es ist tanzbar, um sich nicht irgendwie abzugrenzen. Man merkt es auf der Bühne, wenn man ins Politische geht, da baut sich eine Schwere auf. Das empfinden auch Konzert-Besucher so, die vielleicht wie wir ein bisschen linksliberaler orientiert sind. Trotzdem baut sich einfach eine Schwere auf. Wir aber wollen wir versuchen, mit den Leuten zusammenzukommen und den braunen Sumpf ein bisschen anders zu bekämpfen.

Sie haben vorher vom Daheimsein gesprochen. Wo fühlen Sie sich musikalisch daheim? Wo gibt es womöglich Vorbilder?

Da gibt es sehr viele Heimatorte. Gerade im Moment habe ich T-Shirts für die kommende Tour zusammengelegt und dabei im Hintergrund Everything Everything gehört, eine supertolle Indie-Avantgarde-Band aus England. Aber ansonsten komme ich auch immer wieder zu den alten Klassikern zurück: David Bowie, Queen, querbeet. Wir sind nicht sehr verbohrt und hören nicht nur bayerische Musik, wie es manche vielleicht vermuten würden.

Aber sie texten und singen Bairisch. Das gar nicht so einfach, weil es, wenn man nicht aufpasst, ganz schnell mal "tümeln" kann. Bei ihnen klingt es aber so, dass man sich Popmusik fast gar nicht mehr anders vorstellen kann. Wo liegen für Sie die Vorzüge von Bairisch als Songtext-Sprache?

Im Vergleich zum Hochdeutschen finde ich Bairisch um einiges phonetischer, das hat einfach viel mehr Umlaute und Vokal-Phonetik. Vergleichbar mit der englischsprachigen Musik. Das habe ich voll lieben gelernt, damit zu spielen. Es ist natürlich auch meine Muttersprache, und ich versteh da jede Nuance. Es macht mir sehr viel Spaß, Untertöne raus zu kitzeln.

Zu Pam Pam Ida gehört das Silberfischorchester. Das ist ein Streichquartett, das Sie als Rock-Sextett begleitet und für die Arrangements eine wichtige Rolle spielt. Sie arbeiten bei der Instrumentierung zum Beispiel aber auch wieder, wie schon bei den letzten Alben, mit Blockflöten. Das gibt es nicht so oft in der Popmusik. Gewinnen Sie dieser musikalischen Besetzung immer wieder mal was Neues ab, oder ist es irgendwann ausgereizt?

Ach ja, hoffentlich geht es immer weiter. Popmusik ist natürlich auch ein riesen Begriff. Zu Pop gehört auch Hip-Hop, Metal, Hardrock, R'n'B. Das ist ja alles irgendwie unter dem Oberbegriff Popmusik zu verstehen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir treten da ein bisschen auf der Stelle, dann müssen wir vielleicht ein paar Metal-Klänge mit einbauen. Also, wenn das Becken irgendwann leer sein sollte, dann müssen wir irgendetwas falsch gemacht haben. Aber eigentlich sind da musikalisch keine Grenzen gesetzt.

Die Aufzeichnung des Release-Konzerts zu Pam Pam Idas neuem Album "Frei" in der Bayern 2-StudioClub-Reihe gibt es hier.