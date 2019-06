Wir schenken uns nichts: "Diese Nacht - oder nie!" in München

Nie klappert Boulevard-Routine

Die fernsehbekannte Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell und Heiko Ruprecht spielen das in der Komödie im Bayerischen Hof in München mit nassforscher, ja anarchischer Energie und viel Wortwitz, wie er typisch ist für französische Gegenwartsstücke: Die deutsche Fassung von Übersetzer Manfred Langner ist durchaus temporeich und anzüglich, ohne zotig zu werden, eben genauso, wie sich weltläufige Pariser mutmaßlich duellieren. Aber auch München gilt ja als Flirt-Metropole und Dating-Hotspot, wo sich die Geschlechter nichts schenken, was in diesem Fall durchaus wörtlich zu verstehen ist. In der Regie von Ulf Dietrich klappert nie Boulevard-Routine, weshalb es auch wenig Zwischenapplaus gibt. Stattdessen sind die Zuschauer vollauf damit beschäftigt, dem rasanten Tempo des Schlagabtauschs zu folgen, neugierig darauf, ob sie irgendwo einen Hinweis darauf finden, wie diese Sache wohl enden wird. Doch Charlotte und Valentin drehen sich im Kreis, gefühlt vielleicht zehn, fünfzehn Minuten zu lang, bis sie ihren Konflikt endlich zeitgemäß und völlig unsentimental beilegen.