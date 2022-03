"Wir müssen durchgreifen": Druck auf russische Studenten wächst

Am 3. März musste sich die Schülerschaft in ganz Russland eine Sonder-Lektion zum Thema "Verteidiger des Friedens" gefallen lassen. Künftig soll es regelmäßig Schulungen über "Helden unserer Zeit" geben, aber auch über "Brüderschaft unter den Völkern". Außerdem sind Stunden angedacht, in denen "Erwachsene erzählen", heißt es in einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS. Bildungsminister Sergei Krawzow, der selbst mal Mathematik und Informatik unterrichtete und seine Doktorarbeit über den Wert von "Multimedia-Technik in Mathe-Nachhilfeklassen" schrieb, will die Zügel anziehen, schließlich sei die "Wahrheit auf Russlands Seite", daran dürfe es "keinen Zweifel" geben.

"Wir müssen sehr hart bei den Kindern durchgreifen", so der Minister, "subtil, sensibel, taktvoll, professionell, wie es so schön heißt, auf erwachsene Weise. Nichts, selbst die offensichtlichsten Dinge, können als selbstverständlich vorausgesetzt werden, der Unterricht darf nicht zur Show verkommen."

Einschüchterungen und "Nachhilfe"

Unterdessen schreibt die oppositionelle "Nowaja Gaseta" über die Zustände an den Universitäten. Viele Studenten hätten sich gegen den Angriff auf die Ukraine positioniert, schrieben Appelle, diskutierten in den Sozialen Netzwerken und gingen zu Kundgebungen. Doch all das hat Konsequenzen. Ein Geheimdienst-Mann vom FSB sei bei einem Studenten in Nowosibirsk erschienen, der die ukrainische Flagge ins Fenster gehängt habe. Der Dekan habe dazu nur bemerkt, er könne nichts tun.

In Moskau seien zwei Studenten der Bioinformatik von einem Kommissar eingeschüchtert worden, wenn sie zu Protestkundgebungen gingen, würden sie relegiert. Ähnliche Drohungen hätten Studierende am Staatlichen Kulturinstitut in St. Petersburg erhalten. Wirtschaftsstudenten in Nischni Nowgorod sei gesagt worden, wer bei Demonstranten erwischt werde, werde es später "sehr schwer" haben, in den Staatsdienst übernommen zu werden.

In Krasnodar seien Studenten genötigt worden, zu einer "Nachhilfe" zu erscheinen, bei denen ihnen die Rede Wladimir Putins vom 21. Februar über angebliche "Nazis" in der Ukraine erläutert worden sei. Darüber hinaus gelte auch für Studenten der verschärfte Strafgesetzbuch-Paragraf über "Fälschungen" im Zusammenhang mit dem Krieg, die mit empfindlichen Gefängnisstrafen geahndet werden können.

Wer für Putin demonstriert, bekommt "Sonderpunkte"

Umgekehrt bekämen Studenten für die Teilnahmen an Kundgebungen, die Putins Kurs unterstützen, "Sonderpunkte" gutgeschrieben. Das sei zum Beispiel in Rostow am Don geschehen. In Kasan war es für die dortige Studentenschaft Pflicht, an einer kremlfreundlichen Versammlung im örtlichen Einkaufszentrum teilzunehmen. Auf die Fassaden von Wohnheimen werde das notorische "Z"-Zeichen der russischen Armee gebrannt.

Das alles habe jedoch bisher keine "patriotische Welle" ausgelöst, was die "Verzweiflung" der Dekane und Uni-Präsidenten deutlich erhöhe. Ihnen bleibe wohl nur eine rituelle "Auspeitschung mit Parolen" übrig, heißt es in der "Nowaja Gaseta" ironisch.