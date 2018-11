Wir machen uns alle nackt: Schnitzlers "Reigen" als Musical

Für ihre Sünden ist die niederbayerische Kleinstadt Eggenfelden, knapp 15 000 Einwohner, bisher nicht bekannt. Doch jetzt gibt es dort ein schummriges Rotlicht-Lokal, das jede Anreise lohnt. Bombastische Brokattapeten an der Wand, ein Kristalllüster an der Decke, Samtvorhänge in jede Richtung, ein eleganter Konzertflügel, eine verheißungsvolle Discokugel: Das Publikum nimmt an Bistrotischen Platz, auf denen merkwürdige Lichter stehen, die offenbar ferngesteuert werden. Für knapp bemessene 4000 Euro hat sich das Theater an der Rott auf seiner Studiobühne dieses Belle Epoque-Etablissement einfallen lassen.

Paare sind befriedigt, aber unzufrieden

Ausstatter Gerrit von Mettingen hat da eine wirklich kuschelige Absteige entworfen für die Uraufführung von Arthur Schnitzlers Erotik-Satire und Totentanz "Der Reigen" in einer Zwei-Personen-Musicalfassung. Bekanntlich geht es bei Schnitzler darum, dass sich Menschen ausziehen, körperlich, vor allem aber seelisch. Zehn Paare finden sich im "Reigen", und gehen befriedigt, aber unzufrieden wieder auseinander. Wer das widersinnig findet, war wahrscheinlich noch nie in einem Nachtclub. Der gebürtige Australier Dean Wilmington, lange Zeit Musical-Ausbilder an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München, hat daraus einen rund 80-minütigen Abend mit verwegenen Jazz- und Latin-Rhythmen gezaubert, und einen "Orgasmus-Song", den gibt´s, na klar, als "Höhepunkt" oben drauf. Wie das eben so ist, wenn die Frau an den nächsten Friseurtermin oder Schuhkauf denkt, während sich der Mann auf ihr abrackert.