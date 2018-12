"Wir kriegen euch alle": Der 80. Tatort von Batic und Leitmayr

Nein, der Titel des neuen Münchner Tatorts ist kein Selbstmarketing der Kommissare, die Mördern ihre gerechte Strafe prophezeien. "Wir kriegen euch alle" steht in diesem Fall mit Blut geschrieben an der Wand über dem Bett eines toten Ehepaares. Eine Botschaft des Mörders. Doch an wen ist sie gerichtet? Wie viele Menschen werden hier bedroht?

Online im Kinderzimmer

Die Tatort-Kommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic sind erstmal froh, dass sie wenigstens Lena finden, die kleine Tochter der Toten. Die Kommissare entdecken sie schlafend in ihrem Zelt im Garten. Das chinesische Au-pair-Mädchen Chi-Ling hat die Nacht durchgetanzt. Sie erzählt den Kommissaren, dass Lena vor dem Mord von einem Weihnachtsmann gesprochen habe, der in der nächsten Nacht komme. Und tatsächlich zeigt eine Überwachungskamera einen Weihnachtsmann im nächtlichen Garten.

"Wir kriegen euch alle" offenbart einen Abgrund mit doppeltem Boden. Es geht um Opfer, die sich wehren wollen. Und es geht um Smart Toys, also Puppen, die mit dem Internet verbunden sind. Solche Smart Toys sind zwar in Deutschland seit 2017 verboten, in Österreich aber weiter im Handel.

Inspiriert durch eine Spielzeugpuppe

Die Idee zu dem neuen Fall der Münchner Tatort-Kommissare hatte Redakteurin Stephanie Heckner vor drei Jahren. Da fiel ihr ein Artikel in die Hände über eine Puppe, die im Februar 2015 auf der Toy Fair in New York vorgestellt wurde. Das Spielzeug versetzte Eltern und Datenschützer in helle Aufregung, weil ein Fremder sie nachweislich hacken und anonym Kontakt zu Kindern aufbauen konnte. "Da war mir klar, dass das ein spannender Stoff für einen Thriller sein könnte", sagt Heckner.

Grund genug, Batic und Leitmayr damit zu befassen. In Michael Proehl und Michael Comtesse fand Heckner Autoren, bei denen die Idee verfing. Sie erfanden die Figuren für den Film. "Da gibt es nun eine ältere Dame, die die Puppen auf Spielplätzen verschenkt, um mit Unterstützung eines jungen Mannes herauszufinden, ob Kinder in ihren Familien sicher sind oder nicht", erzählt Heckner. "Es gibt Kinder, die die Puppen mit nach Hause nehmen. Eltern, die darum nicht wissen. Und es gibt einen als Weihnachtsmann verkleideten Täter, den die Kinder ahnungslos ins Haus lassen."

Eine neue Generation von Tatort-Kommissaren

Der Tatort sieht sich damit am Puls der Zeit. Für Udo Wachtveitl, der Kommissar Franz Leitmayr spielt, zählt es zur "genetischen Ausstattung der Tatort-Reihe, sich um das zu kümmern, was in der Republik los ist." Als Wachtveitl 1991 zusammen mit Miroslav Nemec ("Ivo Batic") in dem Tatort "Animals" zum ersten Mal auf der Bühne der Krimirepublik Deutschland auftrat, läuteten die beiden mit ihren Figuren eine Zeitwende ein. Mirsolav Nemec erinnert sich:

"Zwei Hauptkommissare, die auf gleicher Ebene sind, die gleichberechtigt sind und noch dazu jung. Zuvor gab es immer einen älteren Chef, der seinen Assistenten alles mögliche anschaffen lassen konnte. So wie 'Harry, fahr' mal den Wagen vor'. Das gab es bei uns nicht." Miroslav Nemec, Tatort-Kommissar "Ivo Batic"

Udo Wachtveitl ergänzt: "Sylvia Koller, die Redakteurin, die damals die Figuren Batic und Leitmayr erfunden hat, hatte sich von Anfang versprochen, dass die Reibereien der Kommissare mit mehr Feuer ausgetragen werden können, wenn sie den gleichen Rang haben."

Einig auch im Streit

Heftige Widerworte und erbitterte Auseinandersetzungen: Die Streitereien zwischen Batic und Leitmayr, den dienstältesten Kommissaren der ARD-Krimireihe "Tatort", werden rasch ihr Markenzeichen. Sie kennen einander in- und auswendig und pflegen privat einen frotzelnden Ton, der mit wenigen Worten auskommt. Der Humor schwingt zwischen den Zeilen.

Doch die Reibereien sind nie Selbstzweck, keine "Mätzchen", wie Udo Wachtveitl sagt. Der Gemütsmensch Batic und der tiefsinnige Leitmayr sind sich nämlich in Puncto Gerechtigkeitssinn sehr ähnlich. Zwei leidenschaftliche Ermittler, die viele Drehbuchschreiber zu immer wieder überraschenden und spannenden Kriminalgeschichten inspirieren.