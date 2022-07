"Wir kneifen nicht": Medwedew vergleicht Krieg mit Schlägerei

"Es gibt derzeit nicht genug Liebe", beklagt der verdiente russische Schauspieler Sergei Kajumowitsch Schakurow (80): "Sie könnte uns alle zusammenbringen. Schließlich sind wir in letzter Zeit leider sehr verbittert, und das stört mich. Wir sind aggressiv geworden, wir akzeptieren nichts, wir leugnen alles. Was ist mit uns passiert?!" Doch dieser Seufzer dürfte im Kreml nicht verstanden werden, dort werden die Wortmeldungen immer bissiger, die Sprache immer radikaler.

"Problem wurde bereits gelöst"

Neuestes Beispiel: Eine psychologisch aufschlussreiche Telegram-Botschaft des notorischen Hetzers Dmitri Medwedew, der einst als Ex-Präsident und Ex-Premierminister zu den "liberalen" Hoffnungsträgern seines Landes gehörte und jetzt aufpassen muss, unter den "heulenden Wölfen" weiterhin akzeptiert zu werden. Daher lässt er keine Wutrede aus. So bleibt er im Gespräch und hofft, dass die Erinnerung an seine weniger rabiaten Tage bald verblasst.

Neben den Kriegszielen, die Putin bereits benannt habe, so Medwedew, gebe es noch ein ganz wichtiges: Das Land solle "wie Großrussland respektiert und anerkannt" werden: "Das Problem wurde bereits gelöst. Mit Russland müssen sie jetzt wirklich wieder rechnen. Wie früher bei der Sowjetunion. Und gemessen an der Zahl der Sanktionen sogar noch mehr. In jüngerer Zeit war das noch anders. Ich erinnere mich an die Anwesenheit unseres Landes in der G8, als wir einfach nicht zum G7-Treffen dazu gebeten wurden, wo Wirtschafts- und manchmal Verteidigungsfragen der westlichen Länder diskutiert wurden."

"Wer zuerst zuschlägt, hat bessere Chancen"

Medwedew verglich die Motive des Kreml mit einer Hinterhof-Schlägerei: "Wenn Sie nicht akzeptiert werden, ist das schlecht. Wie in der Kindheit, wenn Typen aus der Nachbarschaft in deinen Hof kamen, um zu kämpfen. Wenn du gekniffen und dich nach Hause verdrückt hast, warst du niemand und wurdest niemals um Rat gefragt. Und wenn du zuerst zuschlägst, dann werden die Chancen, deine eigenen Interessen zu verteidigen, deutlich höher."

Putin: "Souveränität ist ein Nebeneffekt"

Mit anderen Formulierungen hat Wladimir Putin dasselbe gesagt, zumal er als Jugendlicher mit Hinterhof-Schlägereien in St. Petersburg und den dortigen Männlichkeitsritualen persönliche Erfahrungen sammeln konnte. Seine Lieblingsvokabel ist seit ein paar Wochen "Souveränität". Gemeint ist damit nicht etwa die russische Eigenstaatlichkeit, die von niemandem in Frage gestellt wurde, sondern die Sehnsucht, wieder als Großmacht auf der internationalen Bühne akzeptiert zu werden: "Einige Kollegen stellten fest, dass unsere spezielle militärische Operation zur Stärkung unserer Souveränität führt, und das ist wahr". bemerkte Putin: "Aber der Beginn dieser Operation war nicht mit diesem Ziel verbunden – das sei ein Nebeneffekt."

Dass Putin beim Stichwort "Souveränität" in den Kategorien von "Straßenbanden" denkt und handelt wird auch in seiner Bemerkung deutlich, die EU sei ja gar nicht mehr Herr im eigenen Haus, sondern werde von den USA dominiert: "Die Europäische Union hat endgültig ihre politische Souveränität verloren, und ihre Eliten tanzen nach der Pfeife eines anderen, fügen ihrer Bevölkerung Schaden zu, und die wirklichen Interessen der Europäer und der nationalen Wirtschaft werden nicht berücksichtigt." Es geht demnach also immer um den "Boss", um Respekt, um Muskelspiele. Deshalb brüstete sich Putin auch damit, Russland habe mit dem Krieg "noch gar nicht richtig angefangen", und die Gegner würden schon sehen, was sie davon hätten.

"Putin ist einzigartig banal"

Eine Sozialforscherin hatte schon im Mai darauf hingewiesen, dass der Kreml sich letztlich wie eine Straßengang verhalte. Der russische Kolumnist Andrei Kolesnikow analysierte Putins "Souveränitäts"-Gerede in einem Beitrag für die in den USA herausgegebene, russischsprachige "New Times" jetzt als "einzigartig banal": "Er organisierte den Triumph des praktisch angewandten Imperialismus in einer Zeit, in der es gar kein Imperium mehr gibt. Und er ist im gleichen Maße banal, wie die Diktatoren und Autokraten des 20. Jahrhunderts banal waren – sie sind in vielerlei Hinsicht alle gleich, sie alle haben den Führerkult gefördert, sich auf die Gleichgültigkeit und Demut der Massen verlassen, den Staat zum Götzen gemacht, den Kult der Stärke, des Militarismus und des Heldentodes gepflegt, ihre eigenen Interessen mit denen des Staates verwechselt, ein autarkes Wirtschaftsmodell aufgebaut, das oft mit den Einnahmen aus einem einzigen Exportprodukt finanziert wurde und die Abhängigkeit von Ressourcen ausgenutzt hat."

"Wie ein Trickfilm-Bösewicht, der nach Weltherrschaft greift"

Der Westen hemme Russlands Entwicklung, behaupte Putin ständig, aber wo und wie, das werde nie deutlich. Und die Propagandalüge, wonach gerade die "amerikanische Weltordnung" zusammenbreche, falle schon deshalb in sich zusammen, weil sich Washingtons Einfluss ja nach ganz Osteuropa ausgedehnt habe: "Die Soft Power der westlichen liberalen Ordnung ist immer noch um ein Vielfaches attraktiver als der düstere imperiale Charme von Putins Russland."

Mit dem Mut zur beißenden Ironie schreibt Kolesnikow, der auch für das in St. Petersburg erscheinende liberale Wirtschaftsblatt "Kommersant" tätig ist: "Putin hat alles Lebendige in seinem eigenen Land vernichtet und erfolgreich zurück gestutzt, wodurch der Ruf der Russen zunichte gemacht wurde. Aber das war ihm nicht genug. Er beschloss, der Herrscher der Welt zu werden, wie eine Figur aus einem klischeehaften Zeichentrickfilm über einen Bösewicht, der das gesamte Universum übernehmen will. Der Westen wollte nicht auf eine gute Art und Weise nach seinen seltsamen Regeln spielen, jetzt wird er auf eine schlechte Art und Weise besiegt werden."