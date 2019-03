"Wir" ist eine Doppelgänger-Satire über den amerikanischen Traum

Es ist der reale Horror, der Einzug in das Urlaubsidyll hält: Eindringlinge, die es aus unerfindlichen Gründen auf die vierköpfige Familie abgesehen haben. Richtig unheimlich wird es jedoch, als die Fremden aus dem Schutz der Dunkelheit treten und ihre Gesichter zu erkennen geben: Es ist Adelaides Doppelgängerin mit ihrer eigenen Familie – und sie führen nichts Gutes im Schilde. "Die hören nicht auf, bis sie uns getötet haben – oder wir sie", sagt die Mutter.

Extrem viele Deutungsoptionen

In einem konventionellen Horrorfilm wäre der weitere Verlauf der Geschichte einigermaßen klar. Aber in "Wir" gleicht die Handlung eher einer Überschrift der Marke: "Und was dann passiert, werden Sie nicht glauben". Weil vieles davon verwirrt und insbesondere zum Ende hin nicht unbedingt logisch ist, sind die Deutungsoptionen des Mysterythrillers extrem vielfältig. Im Kopf behalten sollte man auf jeden Fall den Originaltitel des Films: Er lautet "US" und wird in Großbuchstaben geschrieben – kann also einerseits als die plakative Version des englischen Wortes für "Wir" gelesen werden und andererseits als die Abkürzung für United States.

Dass "Wir" eine blutige Doppelgänger-Satire über den amerikanischen Traum ist, wird auch durch den Schluss unterstrichen, der Bezug nimmt auf die zu Filmbeginn erwähnte Aktion "Hands Across America". Der große Höhepunkt damals war eine Menschenkette quer durch die USA, in der mehrere Millionen Amerikaner 15 Minuten lang in Eintracht vereint waren: Schwarz und Weiß, Reich und Arm, Nonnen und Hells Angels, Politiker und Prominente standen Hand in Hand von der West- bis zur Ostküste.

In "Wir" stehen die Menschen am Ende auch Hand in Hand quer über die Vereinigten Staaten verteilt – allerdings nicht, um ein weltoffenes Miteinander zu demonstrieren, sondern um ihre Überlegenheit zu beweisen. Ganz, als wären sie die menschgewordene und allein durch Egoismus gewachsene Version von Trumps Mauer – nur steht sie nicht an der Grenze zu Mexiko, sie spaltet das eigene Land.